Що приховує серія трагічних інцидентів?

Останнім резонансним випадком, який змусив знову заговорити про системне переслідування вчених, стала загибель 29-річного інженера-ядерника NASA Джошуа Леблана. Його тіло знайшли сильно обгорілим у салоні власної Tesla Model 3 2021 року випуску в місті Гантсвілл, штат Алабама. Трагедія сталася 22 липня минулого року, але деталі події лише зараз почали пов'язувати з ширшою картиною зникнень, коли громадськість звернула увагу на дивну тенденцію зникнень і смертей, пише Daily Mail.

Рідні повідомили про зникнення чоловіка рано-вранці, о 4 годині 32 хвилини, проте розбите авто виявили лише по обіді. Завдяки записам системи Sentry Mode вдалося встановити, що автомобіль Леблана без видимих причин стояв в аеропорту Гантсвілла протягом майже 4 годин у день його смерті. Після цього машина на високій швидкості врізалася в огорожу та дерева, миттєво спалахнувши. Опіки були настільки сильними, що ідентифікація особи тривала 3 дні.

Друзі та родичі Джошуа стверджують, що ця поїздка не була запланованою. Більше того, у будинку інженера залишилися його гаманець і мобільний телефон, що наштовхнуло близьких на думку про ймовірне викрадення прямо з квартири.

Леблан працював у NASA з жовтня 2019 року, займаючись розробкою обладнання та програмного забезпечення для космічних апаратів, зокрема, системами ядерних двигунів для майбутніх місій на Місяць і Марс. Бріттані Фокс, подруга загиблого, зазначила, що Tesla вкрай повільно надає дані з бортових камер, а в самій історії занадто багато прогалин.



Автомобіль врізався в огорожу та кілька дерев, перш ніж спалахнув / Фото Evangeline Funeral Home

Що відомо про смерті та зникнення вчених у США

Цікаво, що Гантсвілл став місцем загибелі ще однієї важливої науковиці. У червні 2022 року там знайшли мертвою 34-річну Емі Ескрідж, яка досліджувала технології антигравітації. Офіційною причиною назвали самогубство через вогнепальне поранення голови, проте колеги впевнені, що це було вбивство, пов'язане з її роботою.

Емі Ескрідж / Фото з Facebook Емі Ескрідж/Daily Mail

Ескрідж неодноразово скаржилася на стеження та погрози, а також напади таємничою зброєю, що призводили до появи опіків на тілі. Перед смертю вона попереджала, що публічність – її єдиний шанс вижити, адже таємні розробки часто призводять до того, що людей просто "ховають" без жодних згадок у новинах.

Загальна кількість підозрілих випадків уже сягнула дванадцяти, а за деякими даними навіть тринадцяти, якщо враховувати загибель лейтенантки Джеймі Густітус на авіабазі Райт-Паттерсон у жовтні минулого року.

Вона не була науковицею, але працювала офіцером з аналізу операцій у Дослідницькій лабораторії ВПС, яку колись очолював також зниклий генерал Маккасленд. Густітус померла внаслідок подвійного вбивства, коли Джейкоб Прічард, який також працював на базі, застрелив спочатку свою дружину, потім Джеймі Густітус, а потім покінчив життя самогубством, пише Daily Mail у своєму іншому матеріалі.



Джеймі Густітус / Фото Belton Stroup Funeral Home

Список померлих і зниклих також включає видатних фахівців, чия діяльність була пов'язана з найбільш чутливими державними проєктами. Серед них 60-річна Моніка Хасінто Реза, директорка групи обробки матеріалів у Лабораторії реактивного руху NASA. Вона безслідно зникла в червні 2025 року під час прогулянки в лісі Каліфорнії, перебуваючи всього за 9 метрів від своїх супутників. Реза була співавторкою розробки унікального надміцного сплаву для ракетних двигунів.



Моніка Хасінто Реза / Фото Aerojet Rocketdyne

Майже одночасно з нею зник 68-річний генерал у відставці Вільям Ніл Маккасланд, який раніше керував Дослідницькою лабораторією ВПС США та керував фінансуванням проєктів Рези. Він вийшов з дому в Нью-Мексико, залишивши телефон і окуляри, але взявши револьвер. Після виходу на пенсію генерал цікавився темою непізнаних літаючих об'єктів і співпрацював з організаціями, що займаються пошуком доказів існування позаземних цивілізацій. Його дружина Сьюзан висловлювала припущення, що з огляду на повну відсутність слідів, ситуація виглядає так, ніби його забрали прямо з планети.

Генерал Вільям Ніл Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Серія трагедій зачепила й ядерні центри. У 2025 році з Лос-Аламоської національної лабораторії зникли 79-річний Ентоні Чавес та 54-річна Мелісса Касіас. В обох випадках люди йшли на прогулянку без особистих речей, а телефони Касіас були знайдені вдома повністю очищеними до заводських налаштувань.

Одним із останніх в списках з'явився дослідник з Лабораторії реактивного руху NASA Майкл Девід Гікс. Він вивчав фізичні властивості комет та астероїдів, брав участь у проєкті DART, метою якого була перевірка можливості відхилення небезпечних космічних об'єктів від Землі, а також працював над місією Deep Space 1. Гікс пішов з життя 30 липня 2023 року у віці 59 років. Попри його значний внесок у науку, обставини смерті залишилися закритими для громадськості, а жодних записів про розтин немає.

Варто зазначити, що не всі смерті чи зникнення вчених сталися нещодавно. Деякі з них відбувалися в попередні роки, але оскільки випадків було небагато, громадськість не звернула уваги. Лише коли чисельність зростала, а загадки поглиблювалися, розслідувачі та ЗМІ почали діставати з минулого старі історії, які лягають в загальний почерк ситуації.

До списку загиблих також входять фізик Нуно Лурейро, застрелений у власному будинку в Бостоні, та астрофізик Карл Гріллмайр, убитий на ґанку свого помешкання в Каліфорнії. Обидва займалися передовими дослідженнями: плазмою та пошуком життя на далеких планетах. Також згадуються вчені Лабораторії реактивного руху NASA Майкл Девід Гікс і Френк Майвальд, чиї раптові смерті у 2023 – 2024 роках залишилися без публічних розтинів та детальних коментарів з боку космічного агентства.

Влада вже зреагувала

Конгресмен Тім Берчетт і представник Ерік Берлісон уже вимагають від ФБР та Пентагону ретельного розслідування, вважаючи, що така концентрація трагедій у вузьких наукових галузях не може бути випадковістю.

Колишній заступник директора ФБР Кріс Свекер висловив підозру, що за цими подіями можуть стояти розвідки Китаю, Росії або Ірану, які десятиліттями намагаються викрасти американські технологічні секрети.

Водночас колишня спецагентка бюро Дженніфер Коффіндаффер закликає не поспішати з конспірологією. Вона каже, що не вірить у "змову", тому що за кожним окремим випадком стоять цілком приземлені обставини – від убивств, які були добре задокументовані, до ймовірного бажання людей покинути старе життя й зникнути з радарів.

Цікаво, що навіть Дональд Трамп прокоментував ситуацію. Він особисто підтвердив серйозність ситуації, заявивши, що вже провів нараду з цього приводу й очікує результатів перевірки протягом найближчих десяти днів. Він пообіцяв, що громадськість дізнається правду.