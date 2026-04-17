Що стоїть за хвилею смертей та зникнень еліти американської науки?

Адміністрація президента США вперше порушила мовчання щодо тривожної серії смертей та зникнень науковців, які мали доступ до найважливіших державних таємниць. Речниця Білого дому Каролін Левітт під час брифінгу зазначила, що уряд ще не має остаточних відповідей, проте планує звернутися до відповідних відомств для розслідування зв'язку між цими інцидентами. Дональд Трамп особисто підтвердив серйозність ситуації, заявивши, що вже провів нараду з цього приводу й очікує результатів перевірки протягом найближчих десяти днів. Тим часом ЗМІ пишуть про одинадцяту смерть, повідомляє Daily Mail.

Як ми писали раніше, центральною фігурою в цьому ланцюжку став 68-річний генерал у відставці Вільям Ніл Маккасланд, який зник 27 лютого. Він колишній керівник Дослідницької лабораторії ВПС США, якого вважають ключовим хранителем таємниць про ядерну зброю та непізнані літаючі об'єкти. Обставини його зникнення вкрай підозрілі: він вийшов з дому в Нью-Мексико без засобів зв'язку та окулярів, маючи при собі лише пістолет. Його дружина повідомила екстреним службам, що генерал, схоже, намагався зробити так, щоб його не знайшли.

Генерал Вільям Ніл Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Схожі випадки трапилися і з іншими фахівцями. Зокрема, інженерка NASA Моніка Хасінто Реза зникла під час походу в Каліфорнії у червні 2025 року. Вона працювала над створенням надміцного сплаву Mondaloy для ракетних двигунів. Її зникнення пов'язують із Маккасландом, оскільки саме він раніше схвалював фінансування її досліджень.

Не менш загадково зникли співробітники ядерних лабораторій: Стівен Гарсія, Ентоні Чавес та Мелісса Касіас. Усі вони залишали домівки пішки, залишаючи особисті речі та телефони. Особливо дивним є те, що пристрої Мелісси Касіас були повністю очищені до заводських налаштувань перед її зникненням. Ми також висвітлювали ці події в іншому матеріалі.

Окрім зникнень, зафіксовано низку вбивств та раптових смертей. Фізик Нуно Лурейро, який займався проривними дослідженнями у сфері термоядерного синтезу, був застрелений у власному будинку в Бостоні. Аналітики припускають, що його робота могла загрожувати традиційній енергетичній індустрії вартістю в трильйон доларів. Астрофізик Карл Гріллмайр загинув від пострілу на порозі власного дому в лютому 2026 року. Він працював над телескопами для відстеження астероїдів, які використовують ті ж системи, що й військові для стеження за гіперзвуковими ракетами.

У списку загиблих також фігурують науковці Лабораторії реактивного руху NASA Френк Майвальд та Майкл Девід Гікс, обставини смерті яких у 2023 – 2024 роках космічне агентство відмовилося коментувати.

Ще одним постраждалим став дослідник фармацевтики Джейсон Томас, чиє тіло знайшли в озері через три місяці після зникнення.

Одинадцятий випадок

Одинадцятим і одним із найбільш резонансних випадків стала смерть 34-річної Емі Ескрідж. Як пишуть джерела, сталося це ще у 2022 році, але значення події переосмислили тільки зараз, на фоні інших. Дослідниця технологій антигравітації неодноразово заявляла про стеження та погрози.



Емі Ескрідж / Фото з Facebook Емі Ескрідж/Daily Mail

Вона стверджувала, що заснувала "Інститут екзотичних наук" саме для публічного висвітлення своїх розробок, вважаючи, що публічність захистить її від розправи. Ескрідж повідомляла про напади з використанням спрямованої енергетичної зброї, що спричиняли опіки на її тілі.

Під час подкасту, на який її запросили Джеремі Райс і Марк Сокол, Ескрідж сказала: "Якщо ви ризикуєте публічно, то принаймні хтось помітить, якщо вам відрубають голову. Якщо ж ви ризикуєте приватно... вас поховають, спалять ваш будинок, поки ви спатимете у своєму ліжку, і про це навіть не згадають у новинах. Ось чому цей інститут і існує", – попередила вона.

Самогубство чи вбиство?

Попри офіційну версію самогубства (Ескрідж нібито вистрілила сама собі в голову), незалежні розслідувачі та колишні офіцери розвідки підозрюють убивство з метою заволодіти її науковими працями. Цікаво, що ні поліція, ні судово-медичні експерти публічно не оприлюднили жодних подробиць про те, чи проводилося розслідування.

Перед смертю Емі Ескрідж відкрито досліджувала та намагалася розробити спосіб контролю або нейтралізації гравітації, що могло б революціонізувати космічні подорожі та виробництво енергії. Антигравітаційний рух також широко обговорювався дослідниками НЛО, які стверджували, що саме ця передова технологія дозволяє космічним кораблям інопланетян досягати неймовірних швидкостей. Конспірологи та різного штибу шахраї бездоказово стверджують, що американські військові експериментують з цією технологією вже багато років, але уряд заперечує існування інопланетних технологій.

У 2020 році Ескрідж заявила, що планує представити нову фундаментальну роботу щодо антигравітації, але потребує схвалення NASA. У 2018 році вона разом зі своїм батьком виступила з презентацією від імені своєї компанії HoloChron Engineering, описавши як історичні, так і сучасні експерименти, пов'язані з модифікацією гравітації, включаючи нібито нелегальні проєкти, які, як стверджується, розробляють трикутний антигравітаційний апарат, відомий як "TR3B".

Того ж року вона виступила в інтерв'ю для іншого подкасту, де детально описала план публічного розкриття інформації про НЛО та інопланетян, але побоювалася це робити через те, що погрози проти неї ставали все сильнішими.

Як пише Daily Mail, перед смертю Ескрідж звернулася за допомогою до колишнього співробітника британських спецслужб Френка Мілберна, щоб він допоміг розслідувати випадки переслідувань та залякувань, жертвою яких вона стала. І Ескрідж, і Мілберн задокументували численні випадки, коли вона зазнавала фізичних та психологічних нападів. У підсумку Мілберн дійшов висновку, що її смерть не була самогубством.

Журналіст Майкл Шеленбергер свідчив на публічних слуханнях щодо неідентифікованих аномальних явищ, що Ескрідж була "вбита приватною аерокосмічною компанією у США, оскільки вона брала участь у дискусії щодо НЛО".

Владу закликають до дій

Конгресмен Тім Берчетт гостро критикує спецслужби за закритість та заявляє, що така кількість інцидентів серед науковців у вузьких галузях не може бути випадковістю. Колишній заступник директора ФБР Кріс Свекер висловив підозру, що за цими подіями можуть стояти іноземні розвідки, такі як спецслужби Китаю, Росії або Ірану, які десятиліттями полюють на американські технологічні секрети.