Что стоит за волной смертей и исчезновений элиты американской науки?

Администрация президента США впервые нарушила молчание о тревожной серии смертей и исчезновений ученых, которые имели доступ к важнейшим государственным тайнам. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга отметила, что правительство еще не имеет окончательных ответов, однако планирует обратиться в соответствующие ведомства для расследования связи между этими инцидентами. Дональд Трамп лично подтвердил серьезность ситуации, заявив, что уже провел совещание по этому поводу и ожидает результатов проверки в течение ближайших десяти дней. Тем временем СМИ пишут об одиннадцатой смерти, сообщает Daily Mail.

Смотрите также Возле Антарктиды нашли новый остров, сначала спутав его с грязным айсбергом

Как мы писали ранее, центральной фигурой в этой цепочке стал 68-летний генерал в отставке Уильям Нил Маккасланд, который исчез 27 февраля. Он бывший руководитель Исследовательской лаборатории ВВС США, которого считают ключевым хранителем тайн о ядерном оружии и неопознанных летающих объектах. Обстоятельства его исчезновения крайне подозрительны: он вышел из дома в Нью-Мексико без средств связи и очков, имея при себе только пистолет. Его жена сообщила экстренным службам, что генерал, похоже, пытался сделать так, чтобы его не нашли.

Генерал Уильям Нил Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Похожие случаи произошли и с другими специалистами. В частности, инженер NASA Моника Хасинто Реза исчезла во время похода в Калифорнии в июне 2025 года. Она работала над созданием сверхпрочного сплава Mondaloy для ракетных двигателей. Ее исчезновение связывают с Маккасландом, поскольку именно он ранее одобрял финансирование ее исследований.

Не менее загадочно исчезли сотрудники ядерных лабораторий: Стивен Гарсия, Энтони Чавес и Мелисса Касиас. Все они покидали дома пешком, оставляя личные вещи и телефоны. Особенно странным является то, что устройства Мелиссы Касиас были полностью очищены до заводских настроек перед ее исчезновением. Мы также освещали эти события в другом материале.

Кроме исчезновений, зафиксирован ряд убийств и внезапных смертей. Физик Нуно Лурейро, который занимался прорывными исследованиями в сфере термоядерного синтеза, был застрелен в собственном доме в Бостоне. Аналитики предполагают, что его работа могла угрожать традиционной энергетической индустрии стоимостью в триллион долларов. Астрофизик Карл Гриллмайр погиб от выстрела на пороге собственного дома в феврале 2026 года. Он работал над телескопами для отслеживания астероидов, которые используют те же системы, что и военные для слежения за гиперзвуковыми ракетами.

В списке погибших также фигурируют ученые Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнк Майвальд и Майкл Дэвид Гикс, обстоятельства смерти которых в 2023 – 2024 годах космическое агентство отказалось комментировать.

Еще одним пострадавшим стал исследователь фармацевтики Джейсон Томас, чье тело нашли в озере через три месяца после исчезновения.

Одиннадцатый случай

Одиннадцатым и одним из самых резонансных случаев стала смерть 34-летней Эми Эскридж. Как пишут источники, произошло это еще в 2022 году, но значение события переосмыслили только сейчас, на фоне других. Исследовательница технологий антигравитации неоднократно заявляла о слежке и угрозах.



Эми Эскридж / Фото из Facebook Эми Эскридж/Daily Mail

Она утверждала, что основала "Институт экзотических наук" именно для публичного освещения своих разработок, считая, что публичность защитит ее от расправы. Эскридж сообщала о нападениях с использованием направленного энергетического оружия, вызывавших ожоги на ее теле.

Во время подкаста, на который ее пригласили Джереми Райс и Марк Сокол, Эскридж сказала: "Если вы рискуете публично, то по крайней мере кто-то заметит, если вам отрубят голову. Если же вы рискуете частным образом... вас похоронят, сожгут ваш дом, пока вы будете спать в своей постели, и об этом даже не вспомнят в новостях. Вот почему этот институт и существует", – предупредила она.

Самоубийство или убийство?

Несмотря на официальную версию самоубийства (Эскридж якобы выстрелила сама себе в голову), независимые расследователи и бывшие офицеры разведки подозревают убийство с целью завладеть ее научными трудами. Интересно, что ни полиция, ни судебно-медицинские эксперты публично не обнародовали никаких подробностей о том, проводилось ли расследование.

Перед смертью Эми Эскридж открыто исследовала и пыталась разработать способ контроля или нейтрализации гравитации, что могло бы революционизировать космические путешествия и производство энергии. Антигравитационное движение также широко обсуждалось исследователями НЛО, которые утверждали, что именно эта передовая технология позволяет космическим кораблям инопланетян достигать невероятных скоростей. Конспирологи и разного рода мошенники бездоказательно утверждают, что американские военные экспериментируют с этой технологией уже много лет, но правительство отрицает существование инопланетных технологий.

В 2020 году Эскридж заявила, что планирует представить новую фундаментальную работу по антигравитации, но нуждается в одобрении NASA. В 2018 году она вместе со своим отцом выступила с презентацией от имени своей компании HoloChron Engineering, описав как исторические, так и современные эксперименты, связанные с модификацией гравитации, включая якобы нелегальные проекты, которые, как утверждается, разрабатывают треугольный антигравитационный аппарат, известный как "TR3B".

В том же году она выступила в интервью для другого подкаста, где подробно описала план публичного раскрытия информации об НЛО и инопланетянах, но опасалась это делать из-за того, что угрозы против нее становились все сильнее.

Как пишет Daily Mail, перед смертью Эскридж обратилась за помощью к бывшему сотруднику британских спецслужб Фрэнку Милберну, чтобы он помог расследовать случаи преследований и запугиваний, жертвой которых она стала. И Эскридж, и Милберн задокументировали многочисленные случаи, когда она подвергалась физическим и психологическим нападениям. В итоге Милберн пришел к выводу, что ее смерть не была самоубийством.

Журналист Майкл Шеленбергер свидетельствовал на публичных слушаниях по неидентифицированным аномальным явлениям, что Эскридж была "убита частной аэрокосмической компанией в США, поскольку она участвовала в дискуссии об НЛО".

Власти призывают к действиям

Конгрессмен Тим Берчетт остро критикует спецслужбы за закрытость и заявляет, что такое количество инцидентов среди ученых в узких областях не может быть случайностью. Бывший заместитель директора ФБР Крис Свекер выразил подозрение, что за этими событиями могут стоять иностранные разведки, такие как спецслужбы Китая, России или Ирана, которые десятилетиями охотятся на американские технологические секреты.