Какие секреты скрывала "опасная зона" на морских картах?

Международная команда исследователей в составе 93 человек, работающая под эгидой Института Альфреда Вегенера (AWI), не планировала делать географических открытий такого масштаба. Их миссия, которая началась 8 февраля 2026 года, была сосредоточена на изучении оттока воды и льда с шельфового ледника Ларсена, а также на анализе стремительного таяния морского льда в последние годы. Однако непогода заставила корабль изменить курс, что привело к неожиданному результату, пишет Daily Mail.

Специалист по подводному картографированию Саймон Дройттер заметил, что на их пути был обозначен участок с неизвестными навигационными рисками. Проверив все имеющиеся данные в лаборатории батиметрии и вернувшись на мостик, он посмотрел в окно и увидел объект, который сначала приняли за очень грязный айсберг. Только при тщательном рассмотрении стало понятно, что перед ними не лед, а настоящая скала. Команда решила подойти ближе, и с каждым метром становилось очевиднее: они смотрят на неизвестный остров.

Навигаторы осторожно подвели Polarstern к находке на расстояние около 150 метров, постоянно контролируя глубину под килем, которая составляла не менее 50 метров. Для детального изучения использовали дрон, который помог провести фотограмметрический анализ и создать модель высот.

Выяснилось, что остров имеет длину около 130 метров и ширину 50 метров, а его самая высокая точка поднимается над водой на 16 метров, указано на сайте AWI. По своим габаритам он оказался немного длиннее самого ледокола и по длине почти равен Большой пирамиде Гизы.



Безымянный остров в море Ведделла / Фото Alfred Wegener Institute / Simon Dreutter

Причиной того, что остров так долго оставался незамеченным, является его плотный ледяной покров. На спутниковых снимках он практически не отличался от многочисленных айсбергов, дрейфующих рядом.

Интересно, что на некоторых навигационных картах это место все же было обозначено как опасная зона, однако его реальное расположение отклонялось от координат в документах примерно на 1,82 километра или одну морскую милю.



Безымянный остров в море Ведделла / Фото Alfred Wegener Institute / Christian Haas

Остров нуждается в названии

Теперь перед учеными стоит задача официально зарегистрировать открытие. Борис Доршель-Гер, руководитель отдела батиметрии AWI, отмечает, что остров нужно назвать, прежде чем добавлять его на международные морские карты, пишет IFLScience.

Пользователи соцсетей уже предложили несколько вариантов: от ироничного "Айсберг" до сказочного "Луммерленд". Официальное нанесение на карты является критически важным для безопасности судоходства и пополнения базы данных о геологической среде моря Уэдделла.