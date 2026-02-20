Почему ледник Тейлора периодически начинает "кровоточить"?

Научная группа под руководством геофизика Питера Т. Дорана из Университета штата Луизиана нашла прямую связь между появлением красной воды и физическими изменениями в самом леднике. В сентябре 2018 года исследователям удалось зафиксировать редкий момент: когда Кровавый водопад начал действовать, специальные устройства на поверхности ледника Тейлора отметили его проседание. Это стало первым прямым доказательством того, что поток не является просто случайным пятном на поверхности, а свидетельствует о серьезных процессах перераспределения давления глубоко в недрах льда, пишет Indian Defence Review.

Оказалось, что под огромной массой льда накапливается чрезвычайно соленая вода, которую ученые называют рассолом. Большой вес ледника и его медленное движение создают колоссальное давление на эти подземные резервуары. Когда напряжение становится критическим, система больше не может удерживать жидкость, и она вырывается сквозь трещины в льду короткими импульсами.

Интересно, что во время такого выброса поверхность ледника просела примерно на 1,5 сантиметра, а его скорость продвижения вперед замедлилась почти на 10 процентов. Это объясняется тем, что утечка воды уменьшает давление у основания, из-за чего лед крепче прижимается к скальной породе и движется тяжелее.



Здесь происходят "кровавые водопады" / Фото Wikimedia

Почему вода красная?

Химический состав этой жидкости заслуживает отдельного внимания. Высокая концентрация солей, что накапливались в течение тысячелетий из-за постоянных циклов замерзания, позволяет воде оставаться жидкой даже при температурах, что значительно ниже нуля градусов Цельсия.

Когда этот рассол выходит на поверхность и контактирует с кислородом, происходит быстрая реакция окисления железа. Буквально за считанные минуты прозрачная подземная вода превращается в ржаво-красную смесь, которая и создает эффект "крови" на льду.



Кровавый водопад в Антарктиде / Фото Wikimedia

Исследования с помощью радаров и воздушных сенсоров, описаны в Antarctic Science, показали, что под ледником существует целая сеть каналов длиной более 4,8 километров. Эти пути соединяют подземные воды со скальной основой и окружающими озерами.

Выбросы рассола оказывают значительное влияние на экосистему озера Бонни, расположенного рядом. На глубине около 18 метров соленая вода из ледника способна снизить температуру окружающей среды на 1,5 градуса Цельсия, что нарушает стабильные слои воды и изменяет движение питательных веществ.



Кровавый водопад в Антарктиде / Фото Wikimedia

Наиболее увлекательным открытием стало то, что в этой изолированной среде бурлит жизнь. В рассоле, который был отрезан от внешнего мира от трех до пяти миллионов лет, существуют микроорганизмы. Они приспособились выживать в абсолютной темноте и без кислорода, используя для поддержания жизнедеятельности химические соединения железа и серы.

Это делает Кровавый водопад уникальной лабораторией для изучения того, как жизнь может существовать в экстремальных условиях, что дает ученым подсказки даже для поиска организмов на других планетах, например, на Марсе.

Сейчас доступ к этой зоне строго ограничен, чтобы случайные бактерии извне не уничтожили эту древнюю и хрупкую экосистему.