Чому льодовик Тейлора періодично починає "кровоточити"?

Наукова група під керівництвом геофізика Пітера Т. Дорана з Університету штату Луїзіана знайшла прямий зв'язок між появою червоної води та фізичними змінами в самому льодовику. У вересні 2018 року дослідникам вдалося зафіксувати рідкісний момент: коли Кривавий водоспад почав діяти, спеціальні пристрої на поверхні льодовика Тейлора відзначили його просідання. Це стало першим прямим доказом того, що потік не є просто випадковою плямою на поверхні, а свідчить про серйозні процеси перерозподілу тиску глибоко в надрах криги, пише Indian Defence Review.

Виявилося, що під величезною масою льоду накопичується надзвичайно солона вода, яку вчені називають розсолом. Велика вага льодовика та його повільний рух створюють колосальний тиск на ці підземні резервуари. Коли напруження стає критичним, система більше не може утримувати рідину, і вона виривається крізь тріщини в кризі короткими імпульсами.

Цікаво, що під час такого викиду поверхня льодовика просіла приблизно на 1,5 сантиметра, а його швидкість просування вперед сповільнилася майже на 10 відсотків. Це пояснюється тим, що витік води зменшує тиск біля основи, через що лід міцніше притискається до скельної породи та рухається важче.



Тут відбуваються "криваві водоспади" / Фото Wikimedia

Чому вода червона?

Хімічний склад цієї рідини заслуговує на окрему увагу. Висока концентрація солей, що накопичувалися протягом тисячоліть через постійні цикли замерзання, дозволяє воді залишатися рідкою навіть при температурах, що значно нижчі за нуль градусів Цельсія.

Коли цей розсіл виходить на поверхню і контактує з киснем, відбувається швидка реакція окиснення заліза. Буквально за лічені хвилини прозора підземна вода перетворюється на іржаво-червону суміш, яка й створює ефект "крові" на льоду.



Кривавий водоспад в Антарктиді / Фото Wikimedia

Дослідження за допомогою радарів та повітряних сенсорів, описані в Antarctic Science, показали, що під льодовиком існує ціла мережа каналів довжиною понад 4,8 кілометра. Ці шляхи з'єднують підземні води зі скельною основою та навколишніми озерами.

Викиди розсолу мають значний вплив на екосистему озера Бонні, що розташоване поруч. На глибині близько 18 метрів солона вода з льодовика здатна знизити температуру навколишнього середовища на 1,5 градуса Цельсія, що порушує стабільні шари води та змінює рух поживних речовин.



Кривавий водоспад в Антарктиді / Фото Wikimedia

Найбільш захопливим відкриттям стало те, що в цьому ізольованому середовищі вирує життя. У розсолі, який був відрізаний від зовнішнього світу від трьох до п'яти мільйонів років, існують мікроорганізми. Вони пристосувалися виживати в абсолютній темряві та без кисню, використовуючи для підтримки життєдіяльності хімічні сполуки заліза та сірки.

Це робить Кривавий водоспад унікальною лабораторією для вивчення того, як життя може існувати в екстремальних умовах, що дає вченим підказки навіть для пошуку організмів на інших планетах, наприклад, на Марсі.

Наразі доступ до цієї зони суворо обмежений, щоб випадкові бактерії ззовні не знищили цю древню та крихку екосистему.