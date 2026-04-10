Які секрети приховувала "небезпечна зона" на морських картах?

Міжнародна команда дослідників у складі 93 осіб, що працює під егідою Інституту Альфреда Вегенера (AWI), не планувала робити географічних відкриттів такого масштабу. Їхня місія, котра почалася 8 лютого 2026 року, була зосереджена на вивченні відтоку води та криги з шельфового льодовика Ларсена, а також на аналізі стрімкого танення морського льоду в останні роки. Однак негода змусила корабель змінити курс, що призвело до несподіваного результату, пише Daily Mail.

Дивіться також Кривавий водоспад Антарктиди: учені нарешті знають, що стоїть за червоними водами з-під льоду

Спеціаліст з підводного картографування Саймон Дройттер зауважив, що на їхньому шляху була позначена ділянка з невідомими навігаційними ризиками. Перевіривши всі наявні дані в лабораторії батиметрії та повернувшись на місток, він подивився у вікно і побачив об'єкт, який спочатку сприйняли за дуже брудний айсберг. Тільки при ретельному розгляді стало зрозуміло, що перед ними не лід, а справжня скеля. Команда вирішила підійти ближче, і з кожним метром ставало очевидніше: вони дивляться на невідомий острів.

Навігатори обережно підвели Polarstern до знахідки на відстань близько 150 метрів, постійно контролюючи глибину під кілем, яка становила не менше 50 метрів. Для детального вивчення використали дрон, який допоміг провести фотограмметричний аналіз та створити модель висот.

З'ясувалося, що острів має довжину близько 130 метрів і ширину 50 метрів, а його найвища точка підіймається над водою на 16 метрів, зазначано на сайті AWI. За своїми габаритами він виявився трохи довшим за сам криголам і за довжиною майже дорівнює Великій піраміді Гізи.



Безіменний острів у морі Ведделла / Фото Alfred Wegener Institute / Simon Dreutter

Причиною того, що острів так довго лишався непоміченим, є його щільний крижаний покрив. На супутникових знімках він практично не відрізнявся від численних айсбергів, що дрейфують поруч.

Цікаво, що на деяких навігаційних картах це місце все ж було позначене як небезпечна зона, проте його реальне розташування відхилялося від координат у документах приблизно на 1,82 кілометра або одну морську милю.



Безіменний острів у морі Ведделла / Фото Alfred Wegener Institute / Christian Haas

Острів потребує назви

Тепер перед ученими стоїть завдання офіційно зареєструвати відкриття. Борис Доршель-Гер, керівник відділу батиметрії AWI, зазначає, що острів потрібно назвати, перш ніж додавати його на міжнародні морські карти, пише IFLScience.

Користувачі соцмереж уже запропонували кілька варіантів: від іронічного "Айсберг" до казкового "Луммерленд". Офіційне нанесення на карти є критично важливим для безпеки судноплавства та поповнення бази даних про геологічне середовище моря Ведделла.