Гуманоидный робот по имени Pemba успешно добрался до вершины вулкана Чимборасо в Эквадоре, высота которого составляет 6200 метров над уровнем моря. Проект стал одним из самых амбициозных полевых испытаний человекоподобных роботов за пределами лабораторий. Об этом пишет Digital trends.

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Насколько самостоятельно робот покорил вулкан?

За основу для Pemba взяли робота Unitree G1, который претерпел ряд модификаций перед экспедицией. Подъем к вершине длился около 16 часов и проходил в сложных высокогорных условиях.

Впрочем, достижение имеет важное уточнение. Робот не совершил восхождение полностью самостоятельно.

На участках с наклоном до 30 градусов машина передвигалась собственными силами. Но когда маршрут становился круче или требовал сложного технического прохождения, участники экспедиции переносили робота вручную. Поэтому правильнее говорить не о полностью автономном покорении вершины, а о совместном восхождении человека и машины.

Почему Чимборасо стало серьезным испытанием?

Даже с человеческой помощью экспедиция стала непростым тестом для роботизированной системы.

Во время восхождения Pemba столкнулся с рядом факторов, которые редко встречаются в контролируемых лабораторных условиях:

низкими температурами;

снегом и льдом;

каменистым рельефом;

разреженным воздухом на большой высоте;

повышенной нагрузкой на аккумуляторы;

сложными условиями связи.

Именно поэтому разработчики рассматривают экспедицию не как демонстрационный трюк, а как практическое испытание робототехники в реальной среде.

В отличие от выставочных презентаций или лабораторных тестов, здесь невозможно полностью контролировать условия или скрыть слабые стороны технологии.

Для чего вообще отправлять робота на вулкан?

Главная цель проекта заключается не в альпинизме как таковом. Разработчики хотят проверить, могут ли гуманоидные роботы выполнять задачи в местах, где работа людей связана с повышенным риском или большими затратами.

Pemba оборудован камерами, датчиками окружающей среды, спутниковыми средствами связи и системами искусственного интеллекта.

В перспективе подобные машины могут использоваться для:

мониторинга труднодоступных природных территорий;

сбора научных данных;

контроля заповедников;

инспекции опасных районов;

работы в зонах стихийных бедствий;

поисково-спасательных операций.

Разработчики отмечают, что один мобильный робот способен выполнять задачи, для которых иначе пришлось бы устанавливать тысячи стационарных камер или регулярно отправлять людей в сложные и опасные экспедиции.

Следующей целью может стать Эверест

После успешного теста на Чимборасо команда уже планирует значительно более амбициозный проект – испытания робота на Эвересте. Инициативу продвигают компания Geologic Dome и непальская экспедиционная организация Fourteen Peaks Expedition.

Предварительный план предусматривает использование гуманоидного робота на маршруте между базовым лагерем Эвереста и лагерем Camp IV.

Во время экспедиции исследователи хотят собрать данные о:

работе аккумуляторов в чрезвычайно холодных условиях;

нагрузке на механические узлы;

эффективности передвижения на сложном рельефе;

устойчивость электроники к высокогорной среде.

Самой большой проблемой стали не горы, а законы Впрочем, реализация проекта пока упирается не в технические трудности, а в юридические вопросы.

По информации организаторов, в Непале пока отсутствует нормативная база, которая бы регулировала участие роботов в высотных экспедициях на Эвересте. Местные власти хотят сначала разработать правила для таких восхождений, а уже потом разрешать подобные испытания.

На первый взгляд это может показаться лишней бюрократией, однако эксперты считают такой подход вполне оправданным. Эверест является одним из самых контролируемых альпинистских маршрутов в мире. В случае поломки робот может создать дополнительные препятствия на узких участках маршрута, потребовать эвакуации или просто превратиться в очередной элемент мусора, которого на самой высокой горе планеты и без того хватает.

Несмотря на это экспедиция на Чимборасо продемонстрировала, что гуманоидные роботы постепенно выходят за пределы лабораторий и тестовых полигонов. Хотя до полностью автономных восхождений на самые сложные вершины мира еще далеко, подобные испытания показывают, как робототехника готовится к работе в условиях, где человек рискует здоровьем или жизнью.