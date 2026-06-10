Почему выбор экипажа понравился не всем?

Аэрокосмическое агентство NASA официально представило команду астронавтов для миссии Artemis 3, запланированной на 2027 год. Этот этап станет решающей проверкой перед будущей высадкой людей на Луну. Однако праздничное настроение презентации быстро сменилось волной критики, поскольку в состав экипажа вошли исключительно мужчины. Социальные сети взорвались возмущением, ведь многие ожидали увидеть среди участников хотя бы одну женщину, сообщает издание Daily Mail.

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Особое разочарование вызвал контраст с предыдущей миссией Artemis 2. Тогда Кристина Кох стала первой женщиной, которая совершила полет к Луне, облетев ее обратную сторону вместе с тремя коллегами-мужчинами. Для многих ее участие было символом прогресса и вдохновением для нового поколения исследователей.

Пользователи сети X назвали отсутствие женщин в новом списке настоящим стыдом и "болезненным ударом" по тем, кого вдохновил пример Кох.

В состав новой команды вошли опытные специалисты: американцы Рэнди Брезник, Фрэнк Рубио, Эндрю Дуглас и представитель Европейского космического агентства, итальянец Лука Пармитано. Несмотря на опыт этих астронавтов, общество оказалось не готовым к полностью мужскому составу миссии, которая должна стать исторической.

Администратор NASA Джаред Айзекман попытался успокоить общественность, отметив, что не стоит искать скрытых подтекстов в этом решении. По его словам, агентство выбрало лучших специалистов для выполнения конкретных и очень сложных задач миссии. Однако детальных критериев отбора агентство так и не предоставило.

Техническая сложность и задачи миссии

Миссия Artemis 3 продлится около двух недель, что на четыре дня дольше, чем предыдущий полет вокруг Луны. Это финальное испытание перед высадкой на поверхность, которую планируют осуществить уже во время миссии Artemis 4.

Главная цель полета 2027 года – испытать маневры сближения и стыковки космического корабля Orion с коммерческими посадочными модулями на низкой околоземной орбите.

Экипаж имеет чрезвычайно высокий уровень подготовки:

Рэнди Брезник ранее летал на космических шаттлах и работал на Международной космической станции.

Фрэнк Рубио является действующим рекордсменом США по продолжительности непрерывного пребывания на орбите – он провел в космосе 371 день подряд.

Итальянец Лука Пармитано также имеет огромный опыт работы в открытом космосе.

Новичком в команде стал Эндрю Дуглас, бывший офицер Береговой охраны США, которого отобрали в отряд астронавтов в 2021 году.

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Как это будет

Сначала с мыса Канаверал стартует ракета Space Launch System (SLS) с кораблем Orion. На орбите он должен взаимодействовать с экспериментальными посадочными модулями от Blue Origin и SpaceX. Схема полета предусматривает, что сначала в космос отправят беспилотный аппарат Blue Origin, к которому позже пристыкуется Orion с астронавтами. После завершения двухдневных тестов команда перейдет к работе с прототипом Starship от компании SpaceX.

Несмотря на критику относительно состава экипажа, техническое значение Artemis 3 невозможно переоценить. Полная отработка систем связи, программного обеспечения и механизмов стыковки является обязательным условием для безопасного возвращения людей на поверхность Луны в 2028 году.

Завершится миссия традиционным падением капсулы в Тихом океане, где астронавтов будут встречать специалисты NASA и Военно-морских сил США.