Що відбувається після приводнення Orion?

Капсула Orion із екіпажем місії Artemis 2 успішно приводнилася в акваторії Тихого океану поблизу узбережжя Каліфорнії, завершивши десятиденну місію навколо Місяця – першу пілотовану подорож за межі навколоземної орбіти з часів програми Apollo, передає 24 Канал.

Момент спуску Orion перед приводненням / Скриншот з трансляції NASA

Це було ідеальне приводнення, як за підручником. Все пройшло штатно. Звязок з командою чудовий. Командир Рід Вайзман підтвердив, що усі четверо астронавтів у відмінній формі,

– підтвердили в NASA

Повернення стало кульмінацією складного і ризикованого етапу: корабель увійшов в атмосферу Землі на швидкості близько 40 тисяч км/год і витримав температуру до 2700 °C. Після гальмування за допомогою серії парашутів Orion м'яко приводнився у воді.

Момент приводнення капсули Orion / Скриншот з строансляції NASA

Що далі?

Одразу після приводнення виникли проблеми зі звязком капсули Orion та пошуково-рятувальної групи, однак ці труднощі найближчим часом мають вирішити, після чого почнеться евакуація екіпажу. До капсули підпливуть водолази ВМС США, які перевірять стан корабля і підготують екіпаж. Згодом астронавти вийдуть із корабля на надувну платформу, де зможуть короткий час перепочити після польоту.

Пошуково-рятувальна група наближається до корабля Orion / Скриншот з трансляції NASA

Далі кожного члена екіпажу по одному піднімають у спеціальних кошиках на борт гелікоптера. Звідти їх доставляють на десантний корабель ВМС США USS John P. Murtha, який чекає у зоні приводнення.

На борту судна астронавти пройдуть первинний медичний огляд. Лікарі перевірять стан організму після перебування у невагомості та різкого повернення до гравітації.

Паралельно інша команда займеться самим кораблем Orion. Його піднімуть із води та переміщують у спеціальний відсік судна для транспортування на базу.

Після завершення морської операції екіпаж доправлять до Космічного центру Джонсона в Г'юстоні. Там астронавтів чекає детальне медичне обстеження та серія післяпольотних тестів – зокрема перевірка фізичної адаптації до земних умов і здатності виконувати роботу після тривалого перебування у космосі.

Місія Artemis 2 стала ключовим етапом у поверненні людства до Місяця. Успішне приводнення та відновлення екіпажу фактично підтвердили готовність NASA до наступних польотів – включно з висадкою астронавтів на поверхню супутника в межах майбутніх місій програми Artemis.