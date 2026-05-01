Какие явления будут главными украшениями ночного неба месяца?

Согласно прогнозам экспертов журнала Astronomy Magazine, Мартина Рэтклиффа и Алистера Линга, Венера и Юпитер станут главными вечерними объектами для ваших наблюдений после захода солнца в мае. Но ими все не ограничится.

Венера

Венера начнет месяц на высоте 14 градусов над западным горизонтом, сияя со звездной величиной -3,9. В течение мая планета будет становиться еще ярче, перемещаясь из созвездия Тельца к Близнецам. Особенно эффектный вид она будет иметь 18 мая, когда тонкий серп Луны окажется всего в 2 градусах к северу от нее, подсвеченный отблеском солнечных лучей от Земли.

Юпитер

Юпитер, в свою очередь, будет оставаться видимым почти до полуночи в конце мая. Газовый гигант продемонстрирует целую серию двойных транзитов своих спутников – Европы и Ганимеда. Как отмечают авторы материала, "наблюдения за деталями на диске Юпитера с помощью телескопа требует хорошей видимости, пока планета еще находится на достаточной высоте".

Самые интересные события развернутся 15 – 16 и 22 мая, когда тени двух спутников одновременно будут пересекать облака гигантской планеты. Во время события 22 мая тень Европы, хотя и появится на две минуты позже тени Ганимеда, будет двигаться быстрее и впоследствии опередит ее.



Так будет выглядеть транзит спутников Юпитера по материнской планете / Фото Roen Kelly

Другие планеты

Другие планеты также не останутся в стороне:

Меркурий появится в конце месяца, достигнув высоты почти 10 градусов над горизонтом через 30 минут после захода солнца 30 мая.

Сатурн и Марс можно будет отыскать в предрассветном небе. В частности, 13 мая Сатурн будет находиться в 6 градусах ниже Луны, а на следующее утро, 14 мая, уже Марс будет сиять рядом с лунным серпом.

Комета

Для владельцев телескопов май станет временем возвращения кометы 10P/Темпеля (также известна как Tempel 2). Она постепенно будет становиться ярче, приближаясь к 9-й звездной величине. Комета будет проходить через богатые звездные поля южного созвездия Орла, и, как ожидается, будет иметь асимметричный вид из-за влияния солнечного ветра на пылевой ком, пишет The Sky Live.



Комета 10P/Темпеля / Фото Г. М. Джефферс

Метеорный поток

Любители метеоров смогут наблюдать поток Эта-Аквариды, происходящий от обломков кометы Галлея. Пик активности придется на утро 6 мая. Хотя теоретически можно ожидать до 50 метеоров в час, этом году яркая Луна будет существенно мешать наблюдениям, уменьшая количество видимых "падающих звезд, ", до примерно десяти в час, сообщает Star Walk.

Лунные колебания и поиски астероидов

Интересным феноменом мая является либрация Луны. Из-за особенностей орбитального движения наш спутник будто "покачивается", что позволяет земным наблюдателям увидеть всего до 59 процентов ее поверхности. В начале мая можно будет детально рассмотреть объекты у северного полюса Луны, такие как кратеры Нансен и Пири.



Эти области на Луне можно будет увидеть благодаря редким колебаниям / Изображение NASA/GSFC/ASU

Астероиды

Для тех, кто предпочитает поиск астероидов, главной целью станет 13 Эгерия. Это тело из главного пояса астероидов диаметром около 201 километра будет двигаться неподалеку от яркой звезды Спика в созвездии Девы. Хотя ее звездная величина составляет всего 10.1, астероид легко отследить в течение трехчасовой сессии благодаря его заметному перемещению на фоне далеких звезд, если у вас есть достаточно мощный телескоп.

Два полнолуния за один месяц

Наконец, главной изюминкой мая будут два полнолуния. О первом, которое состоится уже 1 мая, мы уже подробно рассказали в отдельном материале. Второе же, называемое "Голубой Луной", ожидается 30 – 31 числа.

Голубой Луной в современной астрономии и фольклоре называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц, или третье полнолуние в сезоне, который имеет четыре таких события вместо привычных трех.



Когда наступит второе полнолуние мая / Фото Ganapathy Kumar

История появления этого термина достаточно интересна. Понятие голубой Луны как второго полнолуния за месяц было фактически забыто на десятилетия, пока в 1970-х годах Дебора Берд с EarthSky не наткнулась на экземпляр журнала "Sky and Telescope" за 1946 год в библиотеке Техасского университета. После этого она начала использовать это название в радиопрограмме "StarDate", что способствовало популяризации термина.

Позже это определение закрепилось благодаря книге Марго Маклун-Басты "Мировой альманах рекордов и фактов для детей", изданной в 1985 году, и даже популярной игре "Trivial Pursuit".

С точки зрения астрономии, такие события циклические. Фазы Луны повторяются примерно в те же даты каждые 19 лет, поскольку 235 лунных месяцев почти точно равны 19 календарным годам. Например, через 19 лет после 2024 года – в 2043 году – полнолуния снова придутся на 22 июня, 21 июля, 20 августа и 18 сентября.

Стоит отметить, что наш естественный спутник не изменит цвет, пишет EarthSky. Однако иногда Луна действительно может приобретать голубой оттенок. Это происходит не из-за календарных циклов, а из-за состояния земной атмосферы. Когда в воздухе появляется большое количество пыли или дыма, например, во время мощных лесных пожаров, частицы определенного размера (чуть шире 900 нанометров) начинают эффективно рассеивать красный свет. В таких случаях Луна, просвечиваясь сквозь эти частицы, может выглядеть по-настоящему голубой.