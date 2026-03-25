Какие технологии сделают миссию реальностью?

Во время масштабного мероприятия Ignition в штаб-квартире NASA администратор агентства Джаред Айзекман объявил о подготовке к запуску первого в истории ядерного межпланетного космического аппарата. Проект получил название Space Reactor-1 Freedom (SR-1 Freedom), а его запуск к Марсу запланирован на декабрь 2028 года, пишет BBC Sky at Night Magazine.

Смотрите также NASA отказалось от одного из самых громких своих проектов

Главная цель миссии заключается в испытании технологии ядерной электрической тяги (NEP) в глубоком космосе, что откроет путь для полетов за пределы Юпитера, где использование солнечных панелей становится малоэффективным.

Технологическая основа SR-1 Freedom существенно отличается от традиционных радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые десятилетиями питали приборы зондов вроде "Вояджера". Вместо тепла от естественного распада радиоизотопов, новый аппарат будет использовать полноценный бортовой реактор деления мощностью 20 киловатт.

Этот реактор будет работать на низкообогащенном уране и диоксиде урана, превращая тепловое излучение в электричество для питания высокоэффективных электрических двигателей.

Интересно, что инженеры планируют использовать наработки, которые сначала создавались для лунной орбитальной станции Gateway, что позволит ускорить разработку. По плану, реактор будет активирован уже через 48 часов после запуска, когда корабль покинет зону притяжения Земли.



Иллюстрация космического корабля NASA SR-1 Freedom / Фото NASA

В чем будет заключаться миссия нового аппарата?

Основной полезной нагрузкой SR-1 Freedom станет флот из трех небольших вертолетов под названием Skyfall, пишет Space. Эти аппараты разрабатываются на основе опыта успешного дрона Ingenuity, который совершил 72 полета на Красной планете.

Однако Skyfall будут иметь значительно более сложные задачи. Во время спуска в атмосферу Марса вертолеты отделятся от капсулы и осуществят самостоятельную мягкую посадку. Они будут оборудованы камерами и радарами подповерхностного зондирования для поиска залежей водяного льда, а также для картирования потенциальных мест высадки будущих пилотируемых миссий. NASA стремится понять структуру пород, углы наклона поверхности и возможные опасности для больших человеческих посадочных модулей.



Иллюстрация концепции вертолета Skyfall / Фото AeroVironment

Глобальные изменения в NASA

Запуск SR-1 Freedom является частью более широкой реформы NASA, которая предусматривает переход к коммерческой модели управления. Джаред Айзекман подчеркнул, что агентство намерено отойти от использования сверхдорогой ракеты SLS в пользу услуг частных компаний.

Также было объявлено о приостановлении развития станции Gateway в ее нынешнем виде, чтобы сосредоточить все ресурсы на строительстве постоянной базы на поверхности Луны. Стратегия предусматривает постепенное наращивание инфраструктуры: от доставки грузов роботами до развертывания герметичных роверов и жилых модулей при поддержке международных партнеров из Японии, Италии и Канады.

Ожидается, что испытания ядерного топлива на SR-1 Freedom подтвердит безопасность технологии, которую впоследствии применят для питания лунной базы.

Смотрите также Россия запустила 16 спутников для замены Starlink: как это может повлиять на войну

Почему научное сообщество сомневается?

Несмотря на амбициозность планов, научное сообщество выражает определенные беспокойства. Некоторые исследователи считают, что замена целевых научных программ миссиями, где наука добавляется как второстепенный элемент к технологическим демонстрациям, может привести к потере важных данных. Кроме того, NASA еще предстоит обсудить вызовы, связанные с запуском радиоактивных материалов и последствиями возможной аварии во время старта.

Однако финансирование уже выделяется – например, Конгресс США в прошлом году предусмотрел 700 миллионов долларов на развитие сети связи Mars Telecommunication Network, которая также может быть запущена в 2028 году. Общая стоимость подготовки к длительному пребыванию человека в космосе, включая разработки для МКС, уже превысила 100 миллиардов долларов.