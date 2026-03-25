Почему космическое агентство США меняет курс?

Глава NASA Джаред Айзекман во время мероприятия в штаб-квартире агентства в Вашингтоне сообщил, что американское космическое ведомство намерено инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие базы на Луне, одновременно приостанавливая планы по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, пишет ScienceAlert.

По его словам, агентство делает как минимум паузу в реализации проекта Gateway в его нынешнем виде, чтобы сосредоточиться на инфраструктуре, которая обеспечит длительную работу непосредственно на поверхности. Несмотря на определенные трудности с имеющимся оборудованием, NASA планирует перепрофилировать соответствующее оборудование и использовать обязательства международных партнеров для поддержки новых целей.

Этот шаг стал очередным этапом реорганизации программы Artemis, главной целью которой остается возвращение американцев на Луну и установление там долгосрочного присутствия для подготовки будущих миссий на Марс.

Ранее предполагалось, что станция Gateway будет служить пунктом пересадки для астронавтов и платформой для научных исследований, однако инициатива неоднократно подвергалась критике из-за финансовой расточительности и отвлечения ресурсов от других амбициозных целей на поверхности спутника.



Визуализация космической станции Gateway / Фото NASA

Изменение вектора позволит перенаправить усилия и средства на строительство базы вблизи стратегически важного южного полюса Луны. В течение следующих семи лет NASA планирует потратить 20 миллиардов долларов на строительство объекта в рамках десятков миссий, сотрудничая с коммерческими и международными партнерами. Айзекман отметил, что этот путь ведет к созданию первого постоянного форпоста человечества за пределами Земли.

Другие причины отказа

Кроме финансовых факторов, на изменение стратегии повлияла и геополитическая ситуация, пишет Space. США видят в Китае серьезного конкурента в космосе, поскольку КНР планирует свою первую пилотируемую миссию на Луну к 2030 году. Айзекман подчеркнул, что Америка должна подтвердить свое лидерство в космосе до конца президентского срока Дональда Трампа.

Технические особенности станции Gateway также стали причиной отказа. Ее планировали разместить на специфической гало-орбите, которая требовала значительных затрат топлива для посадочных модулей, которые должны были курсировать между станцией и поверхностью. Теперь NASA сосредоточится на расширении архитектуры программы через пилотируемые и беспилотные посадочные модули, роверы и жилые блоки.

Последствия для партнеров

Решение об остановке проекта Gateway задело интересы Европейского космического агентства (ESA) и других международных организаций, которые выступали партнерами в разработке станции. В ESA отметили, что сейчас проводят консультации со странами-членами и представителями промышленности для оценки последствий этого заявления.

Как будут строить базу на Луне?

Процесс развития лунной базы будет происходить в три этапа:

Первая фаза предусматривает расширение роботизированных посадок для доставки роверов и демонстрации технологий навигации и энергоснабжения.

На втором этапе появятся полужилые модули и регулярная логистика, в частности благодаря вкладу Японии в виде герметичного ровера.

Третья фаза завершится созданием постоянной инфраструктуры для длительного пребывания людей на Луне.

Несмотря на изменение планов, график Artemis 2 остается неизменным: миссия, предусматривающая облет Луны экипажем, запланирована на начало апреля. Далее в 2027 году ожидается миссия Artemis 3 для тестирования операций на околоземной орбите, а в 2028 году – первая попытка посадки на Луну в рамках миссии Artemis 4, которая уже не будет включать стыковки с Gateway.