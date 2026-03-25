Чому космічне агентство США міняє курс?

Очільник NASA Джаред Айзекман під час заходу в штаб-квартирі агентства у Вашингтоні повідомив, що американське космічне відомство має намір інвестувати 20 мільярдів доларів у розвиток бази на Місяці, водночас призупиняючи плани зі створення навколомісячної орбітальної станції Gateway, пише ScienceAlert.

Дивіться також Росія запустила 16 супутників для заміни Starlink: як це може вплинути на війну

За його словами, агентство робить щонайменше паузу в реалізації проєкту Gateway у його нинішньому вигляді, щоб зосередитися на інфраструктурі, яка забезпечить тривалу роботу безпосередньо на поверхні. Попри певні труднощі з наявним обладнанням, NASA планує перепрофілювати відповідне устаткування та використати зобов'язання міжнародних партнерів для підтримки нових цілей.

Цей крок став черговим етапом реорганізації програми Artemis, головною метою якої залишається повернення американців на Місяць і встановлення там довгострокової присутності для підготовки майбутніх місій на Марс.

Раніше передбачалося, що станція Gateway слугуватиме пунктом пересадки для астронавтів та платформою для наукових досліджень, проте ініціатива неодноразово піддавалася критиці через фінансову марнотратність та відволікання ресурсів від інших амбітних цілей на поверхні супутника.



Візуалізація космічної станції Gateway / Фото NASA

Зміна вектора дозволить перенаправити зусилля та кошти на будівництво бази поблизу стратегічно важливого південного полюса Місяця. Протягом наступних семи років NASA планує витратити 20 мільярдів доларів на спорудження об'єкта в рамках десятків місій, співпрацюючи з комерційними та міжнародними партнерами. Айзекман наголосив, що цей шлях веде до створення першого постійного форпосту людства за межами Землі.

Інші причини відмови

Окрім фінансових чинників, на зміну стратегії вплинула і геополітична ситуація, пише Space. США бачать у Китаї серйозного конкурента в космосі, оскільки КНР планує свою першу пілотовану місію на Місяць до 2030 року. Айзекман підкреслив, що Америка має підтвердити своє лідерство в космосі до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Технічні особливості станції Gateway також стали причиною відмови. Її планували розмістити на специфічній гало-орбіті, яка вимагала значних витрат палива для посадкових модулів, що мали курсувати між станцією та поверхнею. Тепер NASA зосередиться на розширенні архітектури програми через пілотовані та безпілотні посадкові модулі, ровери та житлові блоки.

Наслідки для партнерів

Рішення про зупинку проєкту Gateway зачепило інтереси Європейського космічного агентства (ESA) та інших міжнародних організацій, які виступали партнерами в розробці станції. В ESA зазначили, що наразі проводять консультації з країнами-членами та представниками промисловості для оцінки наслідків цієї заяви.

Як будуватимуть базу на Місяці?

Процес розбудови місячної бази відбуватиметься у три етапи:

Перша фаза передбачає розширення роботизованих посадок для доставки роверів та демонстрації технологій навігації та енергопостачання.

На другому етапі з'являться напівжитлові модулі та регулярна логістика, зокрема завдяки внеску Японії у вигляді герметичного ровера.

Третя фаза завершиться створенням постійної інфраструктури для тривалого перебування людей на Місяці.

Попри зміну планів, графік Artemis 2 залишається незмінним: місія, що передбачає обліт Місяця екіпажем, запланована на початок квітня. Далі у 2027 році очікується місія Artemis 3 для тестування операцій на навколоземній орбіті, а у 2028 році – перша спроба посадки на Місяць у межах місії Artemis 4, яка вже не включатиме стикування з Gateway.