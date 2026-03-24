Як працюватиме нова система та які можливості вона пропонує?

Черговий етап розгортання низькоорбітальної супутникової групи, що отримала назву "Рассвєт", розпочався 23 березня 2026 року. О 19:24 за київським часом відбувся запуск ракети-носія "Союз-2.1Б", яка вивела на опорну орбіту 16 космічних апаратів. Усі супутники відокремилися від ракети й перейшли під управління центру управління польотами компанії "Бюро 1440", яка є частиною "ІКС Холдингу". Після завершення перевірки бортових систем апарати почнуть переміщення на свої цільові робочі орбіти, пишуть російські ЗМІ, зокрема Naked Science.

Надалі компанія планує десятки нових запусків, оскільки для створення повноцінного сервісу зв'язку необхідно значно збільшити кількість апаратів у космосі.

Технічне оснащення нових супутників базується на власній платформі розробника, зазначає ще одне російське видання Habr. Апарати використовують архітектуру зв'язку 5G NTN, мають оновлену систему енергоживлення та оснащені плазмовими двигунами для маневрування. Особливістю цієї місії є застосування терміналів міжсупутникового лазерного зв'язку нового покоління, що дозволяє передавати дані між апаратами на швидкості до 10 гігабітів на секунду.

Для виведення супутників використовувалася спеціальна система відділення, яку також сконструювали інженери компанії.

Момент відстикування супутників: дивіться відео

Основним призначенням системи є надання широкосмугового доступу до інтернету з глобальним покриттям. Компанія вже працює над інтеграцією свого обладнання в транспортну інфраструктуру:

Зокрема, було укладено угоду з російським авіаперевізником "Аерофлот" щодо встановлення абонентських терміналів на бортах літаків.

Окрім авіації, планується забезпечення зв'язком залізничних потягів, для чого вже створено прототип спеціального термінала.

Абонентські термінали для кінцевих користувачів мають досить компактні розміри: їхня довжина та ширина не перевищують 60 сантиметрів, а вага складає менш як 15 кілограмів. Такі габарити мають спростити транспортування та монтаж пристроїв. Пропускна здатність кожного терміналу сягає 1 гігабіт на секунду. Обладнання адаптоване до складних погодних умов і може стабільно працювати в діапазоні температур від -40 до +40 градусів Цельсія. Завдяки технології активних фазованих антенних решіток пристрій здатний самостійно знаходити супутник і утримувати з ним стабільний зв'язок.

До кінця 2027 року планується запустити 292 апарати, а загальна кількість супутників у межах основного плану має скласти 383 одиниці. У довгостроковій перспективі, до 2035 року, чисельність групи може перевищити 900 апаратів. Фінансування проєкту оцінюється у понад 514 мільярдів рублів на період 2026 – 2036 років.

Що це означає для України?

Очевидно, що Росія не омине можливість використати технологію у військових цілях, хоча початково вона була заявлена як суто цивільна. Після обмеження доступу до Starlink влада країни-терористки може змінити пріоритети й першочергово забезпечити терміналами фронт. Це означатиме принаймні часткове відновлення стабільного зв'язку для російських військ.

Особливу небезпеку становить потенційна інтеграція цих супутників у систему управління безпілотними літальними апаратами. Поява власного аналога Starlink дозволить ворогу встановлювати термінали зв'язку безпосередньо на дрони, що значно розширить радіус їхньої дії та забезпечить стабільне передавання відеосигналу високої якості в режимі реального часу.

Раніше для таких цілей окупанти намагалися використовувати закордонне обладнання, але власна мережа "Рассвєт" робить їхні технологічні ланцюжки більш автономними та захищеними від зовнішніх санкцій.

Крім того, компанія "Бюро 1440", яка займається розробкою, входить до складу холдингу, що спеціалізується на створенні систем контролю, блокування інтернету та стеження за користувачами. Це вказує на те, що нова супутникова мережа буде інтегрована в загальну систему радіоелектронної розвідки та контролю інформаційного простору, що може бути використано для виявлення та придушення засобів зв'язку ЗСУ.

На щастя, для Росії є проблеми

Проте на заваді швидкому отриманню переваги стоять масштабні інженерні та логістичні виклики: