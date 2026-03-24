Как будет работать новая система и какие возможности она предлагает?
Очередной этап развертывания низкоорбитальной спутниковой группы, получившей название "Рассвет", начался 23 марта 2026 года. В 19:24 по киевскому времени состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б", которая вывела на опорную орбиту 16 космических аппаратов. Все спутники отделились от ракеты и перешли под управление центра управления полетами компании "Бюро 1440", которая является частью "ИКС Холдинга". После завершения проверки бортовых систем аппараты начнут перемещение на свои целевые рабочие орбиты, пишут российские СМИ, в частности Naked Science.
В дальнейшем компания планирует десятки новых запусков, поскольку для создания полноценного сервиса связи необходимо значительно увеличить количество аппаратов в космосе.
Техническое оснащение новых спутников базируется на собственной платформе разработчика, отмечает еще одно российское издание Habr. Аппараты используют архитектуру связи 5G NTN, имеют обновленную систему энергопитания и оснащены плазменными двигателями для маневрирования. Особенностью этой миссии является применение терминалов межспутниковой лазерной связи нового поколения, что позволяет передавать данные между аппаратами на скорости до 10 гигабит в секунду.
Для вывода спутников использовалась специальная система отделения, которую также сконструировали инженеры компании.
Момент отстыковки спутников: смотрите видео
Основным предназначением системы является предоставление широкополосного доступа к интернету с глобальным покрытием. Компания уже работает над интеграцией своего оборудования в транспортную инфраструктуру:
- В частности, было заключено соглашение с российским авиаперевозчиком "Аэрофлот" по установке абонентских терминалов на бортах самолетов.
- Кроме авиации, планируется обеспечение связью железнодорожных поездов, для чего уже создан прототип специального терминала.
- Абонентские терминалы для конечных пользователей имеют достаточно компактные размеры: их длина и ширина не превышают 60 сантиметров, а вес составляет менее 15 килограммов. Такие габариты должны упростить транспортировку и монтаж устройств. Пропускная способность каждого терминала достигает 1 гигабит в секунду. Оборудование адаптировано к сложным погодным условиям и может стабильно работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия. Благодаря технологии активных фазированных антенных решеток устройство способно самостоятельно находить спутник и удерживать с ним стабильную связь.
До конца 2027 года планируется запустить 292 аппарата, а общее количество спутников в рамках основного плана должно составить 383 единицы. В долгосрочной перспективе, до 2035 года, численность группы может превысить 900 аппаратов. Финансирование проекта оценивается в более 514 миллиардов рублей на период 2026 – 2036 годов.
Что это означает для Украины?
Очевидно, что Россия не обойдет возможность использовать технологию в военных целях, хотя изначально она была заявлена как сугубо гражданская. После ограничения доступа к Starlink власти страны-террористки могут изменить приоритеты и в первую очередь обеспечить терминалами фронт. Это будет означать по крайней мере частичное восстановление стабильной связи для российских войск.
Особую опасность представляет потенциальная интеграция этих спутников в систему управления беспилотными летательными аппаратами. Появление собственного аналога Starlink позволит врагу устанавливать терминалы связи непосредственно на дроны, что значительно расширит радиус их действия и обеспечит стабильную передачу видеосигнала высокого качества в режиме реального времени.
Ранее для таких целей оккупанты пытались использовать зарубежное оборудование, но собственная сеть "Рассвет" делает их технологические цепочки более автономными и защищенными от внешних санкций.
Кроме того, компания "Бюро 1440", которая занимается разработкой, входит в состав холдинга, специализирующегося на создании систем контроля, блокировки интернета и слежения за пользователями. Это указывает на то, что новая спутниковая сеть будет интегрирована в общую систему радиоэлектронной разведки и контроля информационного пространства, что может быть использовано для выявления и подавления средств связи ВСУ.
К счастью, для России есть проблемы
Однако на пути быстрому получению преимущества стоят масштабные инженерные и логистические вызовы:
- Чтобы система "Рассвет" начала работать бесперебойно 24 часа в сутки над всей территорией боевых действий, на орбите должно находиться не менее 250 аппаратов. Сейчас запущены только первые 16 серийных единиц. Поэтому нужно осуществить еще десятки успешных пусков.
- Кроме того, для полноценной замены зарубежных аналогов еще нужно наладить массовое производство недорогих терминалов.