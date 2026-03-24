Как будет работать новая система и какие возможности она предлагает?

Очередной этап развертывания низкоорбитальной спутниковой группы, получившей название "Рассвет", начался 23 марта 2026 года. В 19:24 по киевскому времени состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б", которая вывела на опорную орбиту 16 космических аппаратов. Все спутники отделились от ракеты и перешли под управление центра управления полетами компании "Бюро 1440", которая является частью "ИКС Холдинга". После завершения проверки бортовых систем аппараты начнут перемещение на свои целевые рабочие орбиты, пишут российские СМИ, в частности Naked Science.

В дальнейшем компания планирует десятки новых запусков, поскольку для создания полноценного сервиса связи необходимо значительно увеличить количество аппаратов в космосе.

Техническое оснащение новых спутников базируется на собственной платформе разработчика, отмечает еще одно российское издание Habr. Аппараты используют архитектуру связи 5G NTN, имеют обновленную систему энергопитания и оснащены плазменными двигателями для маневрирования. Особенностью этой миссии является применение терминалов межспутниковой лазерной связи нового поколения, что позволяет передавать данные между аппаратами на скорости до 10 гигабит в секунду.

Для вывода спутников использовалась специальная система отделения, которую также сконструировали инженеры компании.

Момент отстыковки спутников: смотрите видео

Основным предназначением системы является предоставление широкополосного доступа к интернету с глобальным покрытием. Компания уже работает над интеграцией своего оборудования в транспортную инфраструктуру:

В частности, было заключено соглашение с российским авиаперевозчиком "Аэрофлот" по установке абонентских терминалов на бортах самолетов.

Кроме авиации, планируется обеспечение связью железнодорожных поездов, для чего уже создан прототип специального терминала.

Абонентские терминалы для конечных пользователей имеют достаточно компактные размеры: их длина и ширина не превышают 60 сантиметров, а вес составляет менее 15 килограммов. Такие габариты должны упростить транспортировку и монтаж устройств. Пропускная способность каждого терминала достигает 1 гигабит в секунду. Оборудование адаптировано к сложным погодным условиям и может стабильно работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия. Благодаря технологии активных фазированных антенных решеток устройство способно самостоятельно находить спутник и удерживать с ним стабильную связь.

До конца 2027 года планируется запустить 292 аппарата, а общее количество спутников в рамках основного плана должно составить 383 единицы. В долгосрочной перспективе, до 2035 года, численность группы может превысить 900 аппаратов. Финансирование проекта оценивается в более 514 миллиардов рублей на период 2026 – 2036 годов.

Что это означает для Украины?

Очевидно, что Россия не обойдет возможность использовать технологию в военных целях, хотя изначально она была заявлена как сугубо гражданская. После ограничения доступа к Starlink власти страны-террористки могут изменить приоритеты и в первую очередь обеспечить терминалами фронт. Это будет означать по крайней мере частичное восстановление стабильной связи для российских войск.

Особую опасность представляет потенциальная интеграция этих спутников в систему управления беспилотными летательными аппаратами. Появление собственного аналога Starlink позволит врагу устанавливать терминалы связи непосредственно на дроны, что значительно расширит радиус их действия и обеспечит стабильную передачу видеосигнала высокого качества в режиме реального времени.

Ранее для таких целей оккупанты пытались использовать зарубежное оборудование, но собственная сеть "Рассвет" делает их технологические цепочки более автономными и защищенными от внешних санкций.

Кроме того, компания "Бюро 1440", которая занимается разработкой, входит в состав холдинга, специализирующегося на создании систем контроля, блокировки интернета и слежения за пользователями. Это указывает на то, что новая спутниковая сеть будет интегрирована в общую систему радиоэлектронной разведки и контроля информационного пространства, что может быть использовано для выявления и подавления средств связи ВСУ.

К счастью, для России есть проблемы

Однако на пути быстрому получению преимущества стоят масштабные инженерные и логистические вызовы: