Россия усилила спутниковую слежку за Украиной после 2022 года

Что известно о спутниковой шпионской деятельности России в отношении Украины?

Россия существенно нарастила свою спутниковую группировку после начала полномасштабной войны против Украины. С 2022 года она вывела на низкую околоземную орбиту 150 новых спутников. Об этом говорится в исследовании Texty.org.ua.

В целом же сегодня вокруг Земли вращаются 253 российских низкоорбитальных аппарата.



Российские спутники над Украиной / Изображение Texty.org.ua

Авторы исследования отмечают: "слепых зон" для Украины почти не существует. Из-за постоянного смещения траекторий каждый российский спутник рано или поздно пролетает над территорией Украины.



По оценкам исследователей, интенсивность таких пролетов очень высока – украинская территория может сканироваться десятки раз в сутки.



В то же время значительная часть российской спутниковой группировки остается непрозрачной. Из 253 низкоорбитальных спутников назначение 165 неизвестно. Как отмечают авторы, Россия часто скрывает истинные функции своих аппаратов, маскируя их под "научные" или "гражданские" миссии, хотя часть из них может иметь двойное или военное назначение.



Среди спутников, функции которых удалось классифицировать:

54 обеспечивают военную связь.

12 предназначены для радиотехнической разведки.

7 – для оптической разведки.

4 – для технологических экспериментов.

В исследовании отмечается, что основную угрозу наблюдения представляют именно спутники оптической, радарной и радиотехнической разведки.

Отдельно авторы обращают внимание, что Россия может использовать не только собственные орбитальные ресурсы. Москва также пользуется данными со спутников Китая. Если Россия имеет 253 низкоорбитальных спутника, то Китай – 1094.



Кроме того, Россия, вероятно, имеет по меньшей мере один SAR-спутник – аппарат с радаром синтезированной апертуры, способен "видеть" сквозь облака и работать при любой погоде. Если не хватает собственных мощностей, Россия может покупать спутниковые снимки у западных компаний, которым принадлежат коммерческие аппараты.

Несмотря на масштаб угрозы, специалисты СНБО и военные эксперты говорят: противодействие спутниковому наблюдению возможно. Среди эффективных методов они называют создание ложных целей, маскировки, а также перемещение техники и развертывание позиций в промежутках между пролетами спутников.