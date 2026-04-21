Почему инженерам пришлось "усыпить" часть оборудования "Вояджера-1"?

Легендарный Voyager 1 путешествует по космосу уже почти 50 лет. За это время он успел отдалиться от Земли на целый световой день, став самым отдаленным объектом, созданным человеческими руками. Однако время и физика неумолимы: сочетание энтропии и технологий 1970-х годов постепенно приближает миссию к ее завершению. В пятницу, 17 апреля 2026 года, инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) осуществили сложную операцию по отключению одного из ключевых сенсоров аппарата – инструмента для исследования заряженных частиц низкой энергии (LECP), пишет Space.

Эта вынужденная жертва имеет целью обеспечить работоспособность остальных систем зонда еще по крайней мере на один год. Устройство LECP работало непрерывно с момента запуска Voyager 1 в сентябре 1977 года. В течение почти 49 лет этот инструмент измерял потоки ионов, электронов и космических лучей, происходящих из-за пределов нашей Солнечной системы и даже из других галактик. Благодаря его работе ученые смогли лучше понять состав межзвездного пространства.

Причиной такого радикального шага стало состояние энергосистемы аппарата. Voyager 1, как и его близнец Voyager 2, питается от небольшой ядерной батареи – радиоизотопного термоэлектрического генератора. Этот источник энергии постепенно истощается, теряя примерно 4 ватта мощности каждый год, пишет Futurism.

Ситуация обострилась 27 февраля 2026 года, когда во время планового маневра уровень энергии Voyager 1 неожиданно упал. Специалисты обеспокоились, что дальнейшее снижение напряжения может активировать автоматическую систему защиты, которая полностью выключит аппарат для предотвращения электрических неисправностей. Восстановить связь с зондом после такого сбоя на таком колоссальном расстоянии было бы чрезвычайно трудно и рискованно.

Менеджер миссии Voyager в JPL Карим Бадаруддин объяснил в отдельном заявлении NASA, что, хотя отключение научного оборудования не является приятным шагом для команды, пока это лучший и единственный доступный вариант. Ученые заранее подготовили план очередности отключения компонентов на случай энергетического кризиса, и LECP был следующим в этом списке.

Интересно, что инструмент выключили не полностью: небольшой двигатель, который обеспечивает его вращение, останется в рабочем состоянии. Это делается с надеждой на то, что в будущем появится шанс снова активировать датчик. Подобное уже случалось ранее: в прошлом году инженерам удалось "оживить" группу двигателей Voyager 1, которые считались нерабочими в течение двух десятилетий.

Приборов становится все меньше, но миссия продолжается

На сегодня из оригинального набора из 10 инструментов на борту аппарата продолжают работать только два: устройство для регистрации плазменных волн и прибор для измерения магнитных полей. Предыдущей потерей стала подсистема космических лучей, которую выключили в феврале 2025 года. На Voyager 2 аналогичный прибор LECP замолчал еще в марте 2025 года.

Выигранное благодаря экономии время позволит команде подготовиться к еще более амбициозному плану под названием "Большой взрыв". Он предусматривает одновременную замену группы энергозависимых устройств на менее мощные альтернативы. Это должно помочь поддерживать необходимую температуру внутри зонда, чтобы он мог продолжать сбор и передачу научных данных.

Эту стратегию сначала протестируют на Voyager 2, который имеет немного больший запас энергии, в мае и июне этого года, прежде чем применить ее на первом Voyager.

Несмотря на все трудности, команда остается сосредоточенной на том, чтобы оба аппарата работали как можно дольше, ведь они являются единственными рукотворными объектами, ведущими исследования в регионе космоса, недосягаемом ни для одного другого корабля.