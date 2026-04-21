Чому інженерам довелося "приспати" частину обладнання "Вояджера-1"?

Легендарний Voyager 1 подорожує космосом уже майже 50 років. За цей час він встиг віддалитися від Землі на цілий світловий день, ставши найвіддаленішим об'єктом, створеним людськими руками. Однак час і фізика невблаганні: поєднання ентропії та технологій 1970-х років поступово наближає місію до її завершення. У п'ятницю, 17 квітня 2026 року, інженери Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) здійснили складну операцію з відключення одного з ключових сенсорів апарата – інструмента для дослідження заряджених частинок низької енергії (LECP), пише Space.

Ця вимушена жертва має на меті забезпечити працездатність решти систем зонда ще принаймні на один рік. Пристрій LECP працював безперервно з моменту запуску Voyager 1 у вересні 1977 року. Протягом майже 49 років цей інструмент вимірював потоки іонів, електронів та космічних променів, що походять з-за меж нашої Сонячної системи та навіть з інших галактик. Завдяки його роботі вчені змогли краще зрозуміти склад міжзоряного простору.

Причиною такого радикального кроку став стан енергосистеми апарата. Voyager 1, як і його близнюк Voyager 2, живиться від невеликої ядерної батареї – радіоізотопного термоелектричного генератора. Це джерело енергії поступово виснажується, втрачаючи приблизно 4 вати потужності щороку, пише Futurism.

Ситуація загострилася 27 лютого 2026 року, коли під час планового маневру рівень енергії Voyager 1 неочікувано впав. Фахівці занепокоїлися, що подальше зниження напруги може активувати автоматичну систему захисту, яка повністю вимкне апарат для запобігання електричним несправностям. Відновити зв'язок із зондом після такого збою на такій колосальній відстані було б надзвичайно важко та ризиковано.

Менеджер місії Voyager у JPL Карім Бадаруддін пояснив в окремій заяві NASA, що, хоча вимкнення наукового обладнання не є приємним кроком для команди, наразі це найкращий і єдиний доступний варіант. Учені заздалегідь підготували план черговості відключення компонентів на випадок енергетичної кризи, і LECP був наступним у цьому списку.

Цікаво, що інструмент вимкнули не повністю: невеликий двигун, який забезпечує його обертання, залишиться в робочому стані. Це робиться з надією на те, що в майбутньому з'явиться шанс знову активувати датчик. Подібне вже траплялося раніше: минулого року інженерам вдалося "оживити" групу двигунів Voyager 1, які вважалися неробочими протягом двох десятиліть.

Приладів стає все менше, але місія триває

На сьогодні з оригінального набору з 10 інструментів на борту апарата продовжують працювати лише два: пристрій для реєстрації плазмових хвиль та прилад для вимірювання магнітних полів. Попередньою втратою стала підсистема космічних променів, яку вимкнули у лютому 2025 року. На Voyager 2 аналогічний прилад LECP замовк ще у березні 2025 року.

Виграний завдяки економії час дозволить команді підготуватися до ще більш амбітного плану під назвою "Великий вибух". Він передбачає одночасну заміну групи енергозалежних пристроїв на менш потужні альтернативи. Це має допомогти підтримувати необхідну температуру всередині зонда, щоб він міг продовжувати збір та передачу наукових даних.

Цю стратегію спочатку протестують на Voyager 2, який має трохи більший запас енергії, у травні та червні цього року, перш ніж застосувати її на першому Voyager.

Незважаючи на всі труднощі, команда залишається зосередженою на тому, щоб обидва апарати працювали якомога довше, адже вони є єдиними рукотворними об'єктами, що ведуть дослідження у регіоні космосу, недосяжному для жодного іншого корабля.