Які технології зроблять місію реальністю?

Під час масштабного заходу Ignition у штаб-квартирі NASA адміністратор агентства Джаред Айзекман оголосив про підготовку до запуску першого в історії ядерного міжпланетного космічного апарата. Проєкт отримав назву Space Reactor-1 Freedom (SR-1 Freedom), а його запуск до Марса заплановано на грудень 2028 року, пише BBC Sky at Night Magazine.

Головна мета місії полягає у випробуванні технології ядерної електричної тяги (NEP) у глибокому космосі, що відкриє шлях для польотів за межі Юпітера, де використання сонячних панелей стає малоефективним.

Технологічна основа SR-1 Freedom суттєво відрізняється від традиційних радіоізотопних термоелектричних генераторів, які десятиліттями живили прилади зондів на кшталт "Вояджера". Замість тепла від природного розпаду радіоізотопів, новий апарат використовуватиме повноцінний бортовий реактор поділу потужністю 20 кіловатів.

Цей реактор працюватиме на низькозбагаченому урані та діоксиді урану, перетворюючи теплове випромінювання на електрику для живлення високоефективних електричних двигунів.

Цікаво, що інженери планують використати напрацювання, які спочатку створювалися для місячної орбітальної станції Gateway, що дозволить пришвидшити розробку. За планом, реактор буде активовано вже через 48 годин після запуску, коли корабель покине зону тяжіння Землі.



Ілюстрація космічного корабля NASA SR-1 Freedom / Фото NASA

У чому полягатиме місія нового апарата?

Основним корисним навантаженням SR-1 Freedom стане флот із трьох невеликих гвинтокрилів під назвою Skyfall, пише Space. Ці апарати розробляються на основі досвіду успішного дрона Ingenuity, який здійснив 72 польоти на Червоній планеті.

Проте Skyfall матимуть значно складніші завдання. Під час спуску в атмосферу Марса гвинтокрили відокремляться від капсули та здійснять самостійну м'яку посадку. Вони будуть обладнані камерами та радарами підповерхневого зондування для пошуку покладів водяного льоду, а також для картування потенційних місць висадки майбутніх пілотованих місій. NASA прагне зрозуміти структуру порід, кути нахилу поверхні та можливі небезпеки для великих людських посадкових модулів.



Ілюстрація концепції гелікоптера Skyfall / Фото AeroVironment

Глобальні зміни в NASA

Запуск SR-1 Freedom є частиною ширшої реформи NASA, яка передбачає перехід до комерційної моделі управління. Джаред Айзекман підкреслив, що агентство має намір відійти від використання наддорогої ракети SLS на користь послуг приватних компаній.

Також було оголошено про призупинення розвитку станції Gateway у її нинішньому вигляді, щоб зосередити всі ресурси на будівництві постійної бази на поверхні Місяця. Стратегія передбачає поступове нарощування інфраструктури: від доставки вантажів роботами до розгортання герметичних роверів та житлових модулів за підтримки міжнародних партнерів з Японії, Італії та Канади.

Очікується, що випробування ядерного палива на SR-1 Freedom підтвердить безпечність технології, яку згодом застосують для живлення місячної бази.

Чому наукова спільнота сумнівається?

Попри амбітність планів, наукова спільнота висловлює певні занепокоєння. Деякі дослідники вважають, що заміна цільових наукових програм місіями, де наука додається як другорядний елемент до технологічних демонстрацій, може призвести до втрати важливих даних. Крім того, NASA ще належить обговорити виклики, пов'язані із запуском радіоактивних матеріалів та наслідками можливої аварії під час старту.

Проте фінансування вже виділяється – наприклад, Конгрес США минулого року передбачив 700 мільйонів доларів на розвиток мережі зв'язку Mars Telecommunication Network, яка також може бути запущена у 2028 році. Загальна вартість підготовки до тривалого перебування людини в космосі, включно з розробками для МКС, вже перевищила 100 мільярдів доларів.