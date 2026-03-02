NASA представила проєкт під назвою Mars Telecommunications Network – раніше його знали як Mars Telecommunications Orbiter. Документ із попередніми цілями та вимогами агентство опублікувало 24 лютого. Ідеться про супутник, який має стати ключовою інфраструктурою зв’язку для всіх майбутніх марсіанських місій, розповідає Space News.

Дивіться також NASA скасувала висадку на Місяць: що відбувається з програмою Artemis

Яким буде новий марсіанський супутник?

У документі закладено 700 мільйонів доларів на створення апарата, який забезпечить "надійний і безперервний зв'язок" для техніки на орбіті та поверхні Марса. Водночас закон зобов'язує передати космічний апарат адміністрації до кінця 2028 року, але не містить прямої вимоги щодо його запуску саме до цієї дати.

NASA визначила чотири стратегічні цілі для Mars Telecommunications Network:

забезпечення зв'язку для космічних апаратів, які працюватимуть біля Марса до 2035 року;

надання послуг позиціювання, навігації та синхронізації часу (PNT);

підтримка зв'язку для вже чинних марсіанських місій;

забезпечення зв'язку та PNT для місій, що відпрацьовують технології входу в атмосферу, спуску й посадки на Марс до 2035 року.

Фактично мовиться про створення універсального телекомунікаційного "хабу", який стане основою для наступного етапу дослідження планети.

Технічні вимоги до апарата

У проєкті документа прописано, що сателіт повинен працювати щонайменше п'ять років. Передбачається підтримка швидкості передачі даних до 100 мегабіт на секунду при прямому зв'язку із Землею.

Орбітальний апарат також має бути сумісним із мережею Deep Space Network – глобальною системою антен NASA для зв'язку з далекими космічними місіями (ред. такий собі космічний інтернет).

Цікаво, що NASA не вимагає обов'язкового використання оптичного (лазерного) зв'язку між апаратом і Землею, хоча такі системи здатні забезпечити значно вищу швидкість передачі даних. Водночас документ не забороняє застосування оптичних каналів, залишаючи це на розсуд учасників тендеру.

У тексті також чітко зазначено: "майбутній супутник буде зосереджений виключно на зв'язку та навігації". Частина наукової спільноти сподівалася, що NASA додасть до апарата один або кілька наукових інструментів, однак інші експерти наголошували – бюджет і строки реалізації навряд чи дозволять розширити місію за межі телекомунікаційної інфраструктури.

Хто зможе подати заявку?

Точний графік закупівлі NASA поки не оприлюднила, але повідомила, що проєкт запиту на пропозиції з'явиться найближчим часом. Коментарі до оприлюднених вимог приймають до 10 березня.

Умови участі будуть обмежені положеннями бюджетного закону. Подати заявки зможуть лише ті компанії, які у 2024 або 2025 фінансових роках отримували фінансування NASA на комерційні дослідження альтернативних підходів до програми повернення зразків із Марса та пропонували окремий орбітальний телекомунікаційний апарат для підтримки повного циклу такої місії.

Наприкінці січня NASA вже публікувала попередній список потенційно допущених компаній, однак відкликала його без пояснень менш ніж за добу. У переліку були:

Blue Origin

L3Harris Technologies

Lockheed Martin

Northrop Grumman

Rocket Lab

SpaceX

Quantum Space

Whittinghill Aerospace

Усі вони брали участь у дослідженнях у межах програми Mars Sample Return.

Хто вже активно заявив про інтерес

Найпомітніше про зацікавленість у проєкті заявили Blue Origin та Rocket Lab.

Blue Origin у дописі в соцмережі X повідомила, що пропонує інтегроване рішення: ракету New Glenn і марсіанську платформу Blue Ring. Компанія підкреслила, що обидві системи мають перевірену спадщину польотів. Водночас New Glenn здійснила два запуски, а повноцінний космічний апарат Blue Ring ще не літав – у космосі тестували лише його окремі компоненти.

Rocket Lab у своєму блозі зробила акцент на вертикальній інтеграції: власні космічні апарати, досвід глибоких космічних місій, ракети-носії та повний цикл створення космічних систем. Компанія нагадала про розробку двох апаратів ESCAPADE, які були запущені до Марса в листопаді, а також про компоненти, що працюють у складі інших марсіанських місій.

Окремо в Rocket Lab наголосили, що не залучені до програми Artemis, а отже можуть повністю зосередитися на марсіанському напрямку. Генеральний директор компанії Пітер Бек під час фінансового звіту 26 лютого заявив, що Rocket Lab вважає себе найсильнішим претендентом на реалізацію програми Mars Telecommunications Orbiter.

За його словами, компанія перебуває у вигідній позиції перед конкурсом, хоча й визнає, що інші учасники також вважають себе здатними виконати це завдання.