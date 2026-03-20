Що треба знати про місію "Артеміда-2" зараз?

Процес транспортування величезної космічної конструкції тривав близько 11 годин. Гігантська ракета разом із капсулою для екіпажу прибула на майданчик у п'ятницю близько 10 години ранку за місцевим часом. Рух розпочався значно раніше – о 00:20 ночі. Весь цей час система Space Launch System (SLS), корабель Orion та мобільна пускова платформа повільно пересувалися на спеціальному гусеничному транспортері NASA. Шлях довжиною 6,4 кілометра пролягав від цеху вертикальної збірки до стартового комплексу, пише Space.

Дивіться також Перед висадкою людей Місяць хочуть буквально потрусити – ось для чого це потрібно

Швидкість руху під час цього процесу не перевищувала 1,6 кілометра на годину. Така обережність зумовлена колосальною вагою всієї конструкції. Сама ракета має висоту 98 метрів. У порожньому стані вона важить приблизно 1,6 мільйона кілограмів, а після заправки рідким воднем та киснем її маса зросте до понад 2,61 мільйона кілограмів.

Загальна ж вага транспортера, ракети та пускової платформи становить неймовірні 8,1 мільйона кілограмів. Під таким тиском річкова галька, якою вистелена дорога, буквально перетворюється на пісок під вісьмома наборами гусениць, кожна з яких має висоту 2,3 метра.



Ракета SLS одразу після виходу зі складального цеху / Фото NASA

Останні три тижні ракета перебувала в цеху вертикальної збірки. Це був вимушений крок, оскільки після попередніх випробувань на майданчику, що розпочалися ще 17 січня, інженери виявили певні несправності.

Зокрема, виникли проблеми з системою герметизації гелієвих установок у верхньому ступені ракети, які неможливо було усунути безпосередньо на стартовому майданчику.

Крім того, фахівці замінили бортові акумулятори та інші дрібні компоненти.

Останнім викликом стала заміна електричного джгута для системи припинення польоту

Ракета SLS на майданчику / Фото Space.com / Josh Dinner

Усі роботи встигли завершити вчасно.

Тепер, коли ракета знову перебуває на майданчику, зворотний відлік для екіпажу фактично розпочався. Астронавти місії – командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, а також фахівці Крістіна Кук та Джеремі Хансен (представник Канадського космічного агентства) – знову перейшли в стан карантину в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. За тиждень вони вирушать до Флориди для безпосередньої підготовки до зльоту.

Екіпаж Artemis II / Фото NASA

Яка тривалість і мета польоту?

Місія "Артеміда-2", як зазначає офіційна сторінка місії на сайті NASA, триватиме 10 днів. Це буде перший пілотований політ у межах програми, під час якого Orion здійснить петлю навколо Місяця та повернеться на Землю. Головне завдання – перевірити системи життєзабезпечення корабля в реальних умовах глибокого космосу.

Цей успіх відкриє шлях до наступних етапів: місії "Artemis 3" у 2027 році, де відпрацьовуватимуть стикування, та "Artemis 4" у 2028 році, яка має завершитися висадкою людей на поверхню супутника.

Дивіться також Що їстимуть астронавти під час польоту до Місяця: NASA розкриває меню екіпажу

Коли полетить ракета?

Наразі NASA орієнтується на відкриття пускового вікна 1 квітня, як писало раніше видання SpaceNews. Якщо старт не відбудеться в цей день, резервні можливості зберігатимуться до 6 квітня, а наступне вікно відкриється 30 квітня.