Яким буде щоденний раціон Artemis II?

Місія Artemis II, тривалість якої складе десять діб, передбачає подорож на відстань близько 1,1 мільйона кілометрів. На борту корабля Orion перебуватимуть командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер та фахівці місії Крістіна Кук і Джеремі Генсен. На відміну від ранніх програм, де астронавти мусили задовольнятися обмеженим вибором або несмачними пастами в тюбиках, сучасне меню розроблялося з урахуванням індивідуальних уподобань кожного члена екіпажу, пише Daily Mail.

Гастрономічний список вражає своєю різноманітністю:

Для сніданку спеціалісти NASA підготували ковбаски, гранолу з лохиною та салат із тропічних фруктів.

Обідній та вечірній набори включають такі позиції, як овочевий кіш, яловича грудинка барбекю, пікантна зелена квасоля, броколі під сиром, а також макарони з сиром.

Особливу увагу приділили соусам і добавкам: на борту буде п'ять видів соусів, кленовий сироп, арахісова паста, шоколадна помадка, гірчиця, полуничне варення та мед.

Окремим пунктом стоять напої та перекуси. Екіпаж зможе приготувати сорок три чашки кави, а загалом у списку понад десять видів напоїв, серед яких лимонад, яблучний сидр, гарячий шоколад та персиково-мангові смузі.

Для забезпечення енергією та підтримки гарного настрою передбачені десерти: печиво, шоколад, торти та пудинги. Важливою деталлю є наявність п'ятдесяти восьми тортилій, які часто замінюють хліб у невагомості.

Приготування й зберігання

Технічна сторона підготовки їжі також зазнала значних змін. Оскільки на кораблі Orion немає можливості поповнювати запаси, використовувати холодильник або довантажувати продукти безпосередньо перед стартом, вся їжа повинна бути безпечною, стабільною при тривалому зберіганні та зручною у приготуванні.

NASA використовує спеціальний диспенсер для води для відновлення сублімованих продуктів, пише IFLScience, а компактний пристрій у формі дипломата слугуватиме для підігріву страв. Однією з головних вимог до їжі є мінімізація крихт, оскільки дрібні частинки у кабіні можуть бути небезпечними для обладнання.

Меню також адаптували під різні фази польоту. Під час зльоту та посадки, коли системи приготування їжі недоступні, астронавти споживатимуть готові до вживання продукти. Більш широкий вибір страв стане доступним уже під час транзиту до Місяця.

