Як пройшов ремонт і коли тепер чекати на старт?

Фахівці американського космічного агентства успішно відновили справність ракети для місії Artemis II, що дозволяє сподіватися на запуск уже у квітні 2026 року. Основним завданням інженерів було виправлення проблеми з подачею гелію до верхнього ступеня ракети Space Launch System (SLS), пише Space.

Як з'ясувалося під час перевірок, причиною несправності стала прокладка в інтерфейсі швидкого від'єднання – вузлі, через який газ подається з наземного обладнання до ракети. Цей ущільнювач змістився і перекрив шлях потоку гелію, який є критично важливим для створення необхідного тиску в паливних баках.

Команда техніків демонтувала пошкоджений вузол, заново зібрала систему та провела перевірку під тиском, щоб переконатися у відсутності перешкод для газу.

Зараз фахівці аналізують, що саме призвело до зміщення прокладки, аби запобігти повторенню такої ситуації в майбутньому.



Витоки палива знову ускладнили випробування місячної ракети / NASA

Важливо зазначити, що ремонт неможливо було виконати безпосередньо на стартовому майданчику, оскільки доступ до потрібної ділянки був обмежений. Саме тому 98-метрову ракету разом із кораблем Orion довелося транспортувати назад до величезного цеху вертикальної збірки.

Ця затримка сталася всього через день після успішної генеральної репетиції заправки паливом, яка відбулася 21 лютого. Тоді інженерам вдалося завантажити в баки надхолодні компоненти палива, подолавши проблему з витоком водню, що виникла на початку лютого.

Тепер, поки ракета перебуває в ангарі, NASA використовує цей час для додаткового обслуговування. Техніки замінюють акумулятори на центральному та верхньому ступенях, а також на твердопаливних прискорювачах. Окрім цього, проводиться зарядка батарей системи аварійного порятунку Orion та оновлення елементів живлення системи примусового переривання польоту.



Корабель Orion, у якому перебуватимуть астронавти/ Фото NASA

Оновлений графік передбачає повернення ракети на пусковий комплекс 39B наприкінці березня.

Перше вікно для запуску відкривається 1 квітня 2026 року о 18:24 за місцевим часом, пише Ars Technica.

Також NASA розглядає можливості для старту 3 – 6 квітня та додаткову дату 30 квітня.

Місія Artemis 2 триватиме близько 10 днів і стане першим пілотованим польотом до Місяця з часів завершення програми "Аполлон" у 1972 році. Чотири астронавти здійснять обліт супутника, що стане важливою перевіркою всіх систем перед майбутньою висадкою людей на поверхню.

Варто додати, що NASA нещодавно переглянула стратегію всієї програми Artemis. Тепер місія Artemis 3 не передбачає висадки на Місяць. Натомість астронавти відпрацюють стикування на навколоземній орбіті. Повернення людей безпосередньо на місячну поверхню наразі планується в рамках місії Artemis 4, старт якої очікується не раніше 2028 року.