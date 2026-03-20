Что нужно знать о миссии "Артемида-2" сейчас?

Процесс транспортировки огромной космической конструкции длился около 11 часов. Гигантская ракета вместе с капсулой для экипажа прибыла на площадку в пятницу около 10 часов утра по местному времени. Движение началось значительно раньше – в 00:20 ночи. Все это время система Space Launch System (SLS), корабль Orion и мобильная пусковая платформа медленно передвигались на специальном гусеничном транспортере NASA. Путь длиной 6,4 километра пролегал от цеха вертикальной сборки до стартового комплекса, пишет Space.

Скорость движения во время этого процесса не превышала 1,6 километра в час. Такая осторожность обусловлена колоссальным весом всей конструкции. Сама ракета имеет высоту 98 метров. В пустом состоянии она весит примерно 1,6 миллиона килограммов, а после заправки жидким водородом и кислородом ее масса возрастет до более 2,61 миллиона килограммов.

Общий же вес транспортера, ракеты и пусковой платформы составляет невероятные 8,1 миллиона килограммов. Под таким давлением речная галька, которой выстлана дорога, буквально превращается в песок под восемью наборами гусениц, каждая из которых имеет высоту 2,3 метра.



Ракета SLS сразу после выхода из сборочного цеха / Фото NASA

Последние три недели ракета находилась в цехе вертикальной сборки. Это был вынужденный шаг, поскольку после предварительных испытаний на площадке, начавшихся еще 17 января, инженеры обнаружили определенные неисправности.

В частности, возникли проблемы с системой герметизации гелиевых установок в верхней ступени ракеты, которые невозможно было устранить непосредственно на стартовой площадке.

Кроме того, специалисты заменили бортовые аккумуляторы и другие мелкие компоненты.

Последним вызовом стала замена электрического жгута для системы прекращения полета

Ракета SLS на площадке / Фото Space.com / Josh Dinner

Все работы успели завершить вовремя.

Теперь, когда ракета снова находится на площадке, обратный отсчет для экипажа фактически начался. Астронавты миссии – командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, а также специалисты Кристина Кук и Джереми Хансен (представитель Канадского космического агентства) – снова перешли в состояние карантина в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Через неделю они отправятся во Флориду для непосредственной подготовки к взлету.

Экипаж Artemis II / Фото NASA

Какова продолжительность и цель полета?

Миссия "Артемида-2", как отмечает официальная страница миссии на сайте NASA, продлится 10 дней. Это будет первый пилотируемый полет в рамках программы, во время которого Orion совершит петлю вокруг Луны и вернется на Землю. Главная задача – проверить системы жизнеобеспечения корабля в реальных условиях глубокого космоса.

Этот успех откроет путь к следующим этапам: миссии "Artemis 3" в 2027 году, где будут отрабатывать стыковки, и "Artemis 4" в 2028 году, которая должна завершиться высадкой людей на поверхность спутника.

Когда полетит ракета?

Сейчас NASA ориентируется на открытие пускового окна 1 апреля, как писало ранее издание SpaceNews. Если старт не состоится в этот день, резервные возможности будут сохраняться до 6 апреля, а следующее окно откроется 30 апреля.