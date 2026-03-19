Не трудно заметить, что в последние годы интерес к освоению Луны существенно вырос. NASA планирует возвращение людей на спутник в рамках цикла миссий Artemis, Китай также заявил о собственных амбициях, и Европа вряд ли желает отставать. Именно поэтому немецкие ученые предложили интересный проект, о котором рассказывает Daily Galaxy.

Зачем нам "трясти" Луну?

Ученые постоянно ищут новые способы исследовать то, что скрыто под поверхностью спутника. Именно над таким решением работает немецкий стартап IMENSUS. Компания создает мобильный луноход, который будет генерировать искусственные сейсмические колебания для анализа подповерхностных слоев.

Основой идеи является хорошо известный в геофизике метод – передача вибраций в почву и дальнейшее исследование поведения сейсмических волн.

Как это работает? Изменения скорости или направления распространения волн позволяют определить различные типы пород, плотность материалов и наличие полостей. На Земле такие подходы давно используют для поиска металлов и других полезных ресурсов.

В случае с Луной подобная технология может стать ключевой для выявления водяного льда или реголита, которые могут обеспечить длительное пребывание людей на спутнике. Однако пока точное расположение таких ресурсов остается неизвестным, что создает дополнительную неопределенность для космических миссий.

Именно эту проблему пытаются решить разработчики IMENSUS. Они стремятся адаптировать традиционные сейсмические исследования к условиям мобильной платформы.

Как ровер будет встряхивать Луну?

Руководитель направления прототипирования Дэвид Фрей объяснил концепцию через популярную ассоциацию: принцип работы напоминает сцены из "Парка юрского периода", где шаги динозавров вызывали дрожание земли. По его словам, именно создание таких контролируемых толчков и является основой работы будущего ровера.

Система будет предусматривать размещение сенсоров на поверхности Луны. Они будут фиксировать прохождение сейсмических волн сквозь почву, а изменения их характеристик позволят выявлять плотные скальные образования или другие подповерхностные структуры.

Прототип марсохода IMENSUS / Фото IMENSUS

Если вам интересно, как именно работает технология – на специальной странице IMENSUS есть подробное объяснение всех этапов ее работы.

Такой подход позволит определять зоны с потенциальными ресурсами или опасными препятствиями, объяснил он для BBC Science Focus.

Бывают ли на Луне "землетрясения"?

Да и именно так случилось, что именно на них опирались ученые при проведении сейсмических исследований спутника. Такая активность на Луне возникает из-за температурных изменений и трещин в поверхности. Такие явления слабые и непредсказуемые, что ограничивает точность измерений.

Новый подход предусматривает создание контролируемых толчков по требованию, что значительно улучшает условия экспериментов и точность полученных данных.

Что об этой идее говорят другие ученые?

Лунный сейсмолог доктор Николас Шмерр из Университета Мэриленда объяснил, что подобные методы могут позволить заглянуть примерно на один километр вглубь. Он отметил, что для длительного пребывания людей на Луне необходимо научиться использовать имеющиеся там ресурсы.

Технологии, которые помогут это сделать, способны стать основой для создания постоянных баз и даже развития космической экономики.

Кроме поиска ресурсов, сейсмический луноход может помочь в выборе мест для посадки и строительства. Внешне пригодный участок может скрывать большие камни или полости под поверхностью. Это означает, что запланированные объемы добычи реголита или строительства могут оказаться нереалистичными уже по прибытии миссии. Учитывая высокую стоимость полетов на Луну, предварительная проверка таких факторов имеет критическое значение.

В то же время эксперты не забывают напомнить о сложных условиях работы на спутнике Земли. Экстремальные температуры, радиация и агрессивная лунная пыль могут серьезно повреждать технику. Поэтому любую сейсмическую систему придется специально адаптировать, чтобы она могла стабильно работать в такой среде.

