Почему майское полнолуние получило такое поэтическое название?
Первое полнолуние последнего месяца весны в 2026 году приходится на 1 мая. Своего пика оно достигнет в 17:23 по Гринвичу, что для жителей Украины соответствует 20:23 по киевскому времени. Это событие традиционно известно под названием "Цветочная Луна", которая прочно укоренилась в народных календарях Северного полушария, пишет 24 Канал.
Смотрите также Зачем человечеству база на Луне: эксперт ответил на неочевидный вопрос
Происхождение такого наименования связано с наблюдениями коренных американских народов, в частности алгонкинов, которые связывали фазы Луны с изменениями в окружающей среде. Май – это время, когда природа окончательно просыпается, а ландшафты покрываются ковром из диких цветов, что и дало толчок к созданию такого названия, отмечает Time and Date.
Другие названия
Однако Цветочный месяц – это не единственное имя для майского полнолуния. Различные культуры, опираясь на собственный быт и наблюдения за животными и сельским хозяйством, придумывали свои варианты.
- Например, народы кри называли это явление Луной откладывания яиц или Лягушачьим месяцем, подчеркивая активность фауны в этот период, сообщает Star Walk
- В традициях дакота и лакота встречаются названия Луна посева или Луна зеленых листьев.
- Оглала называли это время периодом, когда пони сбрасывают свою зимнюю шерсть.
- Европейские традиции не менее богаты на интересные названия. Англосаксы именовали майское полнолуние Молочным месяцем. Это название происходит от староанглийского слова "Rimilcemona", что буквально означало месяц трехразового доения. Именно в мае коровы имели настолько сочную и богатую траву, что крестьянам приходилось доить их трижды в день.
- Кельтские и средневековые английские источники также упоминают такие варианты, как Заячий месяц, Луна матерей или Травяной месяц.
Каким будет полнолуние в мае 2026 года
В этом году Цветочная Луна будет иметь важную астрономическую особенность – она будет микролуной, пишет BBC. Это явление происходит, когда полнолуние совпадает с пребыванием спутника в апогее – точке орбиты, наиболее удаленной от Земли. Из-за этого Луна будет выглядеть примерно на 5 процентов меньше и на 10 процентов тусклее, чем обычно. Хотя невооруженным глазом такую разницу заметить сложно, она становится очевидной на фотоснимках.
Расстояние от Земли до Луны в апогее составляет около 406 000 километров, тогда как во время суперлуния, когда спутник максимально приближен, оно сокращается до 363 000 километров.
В мае нас ждет двойное полнолуние
Кроме визуальных параметров, май 2026 года отметится редким явлением – двойным полнолунием, как показывает EarthSky. Поскольку лунный цикл длится примерно 29,5 суток, а первое полнолуние произойдет в самом начале месяца, 31 мая взойдет еще одно полнолуние, которое называют Голубой луной. Оба эти события будут микролуниями.
С астрономической точки зрения 1 мая Луна будет находиться в созвездии Весов. Наблюдатели смогут увидеть рядом со спутником яркие звезды. Так, накануне полнолуния, 30 апреля, Луна пройдет возле Спики – самой яркой звезды созвездия Девы, а уже 4 мая она приблизится к Антаресу, который называют сердцем Скорпиона.