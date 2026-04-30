Чому травнева повня отримала таку поетичну назву?

Перша повня останнього місяця весни у 2026 році припадає на 1 травня. Свого піку вона досягне о 17:23 за Гринвічем, що для жителів України відповідає 20:23 за київським часом. Ця подія традиційно відома під назвою "Квітковий Місяць", яка міцно вкорінилася в народних календарях Північної півкулі, пише 24 Канал.

Дивіться також Навіщо людству база на Місяці: експерт відповів на неочевидне питання

Походження такого найменування пов'язане зі спостереженнями корінних американських народів, зокрема алгонкінів, які пов'язували фази Місяця зі змінами в навколишньому середовищі. Травень – це час, коли природа остаточно прокидається, а ландшафти вкриваються килимом із диких квітів, що й дало поштовх до створення такої назви, зазначає Time and Date.

Інші назви

Проте Квітковий місяць – це не єдине ім'я для травневої повні. Різні культури, спираючись на власний побут та спостереження за тваринами й сільським господарством, вигадували свої варіанти.

Наприклад, народи крі називали це явище Місяцем відкладання яєць або Жабячим місяцем, підкреслюючи активність фауни у цей період, повідомляє Star Walk

У традиціях дакота та лакота зустрічаються назви Місяць посіву або Місяць зеленого листя.

Оглала називали цей час періодом, коли поні скидають свою зимову шерсть.

Європейські традиції не менш багаті на цікаві назви. Англосакси іменували травневу повню Молочним місяцем. Ця назва походить від староанглійського слова "Rimilcemona", що буквально означало місяць триразового доїння. Саме в травні корови мали настільки соковиту й багату траву, що селянам доводилося доїти їх тричі на день.

Кельтські та середньовічні англійські джерела також згадують такі варіанти, як Заячий місяць, Місяць матерів або Трав'яний місяць.

Якою буде повня у травні 2026 року

Цього року Квітковий Місяць матиме важливу астрономічну особливість – він буде мікромісяцем, пише BBC. Це явище відбувається, коли повня збігається з перебуванням супутника в апогеї – точці орбіти, найбільш віддаленій від Землі. Через це Місяць виглядатиме приблизно на 5 відсотків меншим і на 10 відсотків тьмянішим, ніж зазвичай. Хоча неозброєним оком таку різницю помітити складно, вона стає очевидною на фотознімках.

Відстань від Землі до Місяця в апогеї становить близько 406 000 кілометрів, тоді як під час супермісяця, коли супутник максимально наближений, вона скорочується до 363 000 кілометрів.

У травні на нас чекає подвійна повня

Окрім візуальних параметрів, травень 2026 року відзначиться рідкісним явищем – подвійною повнею, як показує EarthSky. Оскільки місячний цикл триває приблизно 29,5 доби, а перша повня відбудеться на самому початку місяця, 31 травня зійде ще один повний Місяць, який називають Блакитним місяцем. Обидві ці події будуть мікромісяцями.

З астрономічного погляду 1 травня Місяць перебуватиме у сузір'ї Терезів. Спостерігачі зможуть побачити поруч із супутником яскраві зірки. Так, напередодні повні, 30 квітня, Місяць пройде біля Спіки – найяскравішої зорі сузір'я Діви, а вже 4 травня він наблизиться до Антареса, який називають серцем Скорпіона.