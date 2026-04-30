Чому травнева повня отримала таку поетичну назву?
Перша повня останнього місяця весни у 2026 році припадає на 1 травня. Свого піку вона досягне о 17:23 за Гринвічем, що для жителів України відповідає 20:23 за київським часом. Ця подія традиційно відома під назвою "Квітковий Місяць", яка міцно вкорінилася в народних календарях Північної півкулі, пише 24 Канал.
Дивіться також Навіщо людству база на Місяці: експерт відповів на неочевидне питання
Походження такого найменування пов'язане зі спостереженнями корінних американських народів, зокрема алгонкінів, які пов'язували фази Місяця зі змінами в навколишньому середовищі. Травень – це час, коли природа остаточно прокидається, а ландшафти вкриваються килимом із диких квітів, що й дало поштовх до створення такої назви, зазначає Time and Date.
Інші назви
Проте Квітковий місяць – це не єдине ім'я для травневої повні. Різні культури, спираючись на власний побут та спостереження за тваринами й сільським господарством, вигадували свої варіанти.
- Наприклад, народи крі називали це явище Місяцем відкладання яєць або Жабячим місяцем, підкреслюючи активність фауни у цей період, повідомляє Star Walk
- У традиціях дакота та лакота зустрічаються назви Місяць посіву або Місяць зеленого листя.
- Оглала називали цей час періодом, коли поні скидають свою зимову шерсть.
- Європейські традиції не менш багаті на цікаві назви. Англосакси іменували травневу повню Молочним місяцем. Ця назва походить від староанглійського слова "Rimilcemona", що буквально означало місяць триразового доїння. Саме в травні корови мали настільки соковиту й багату траву, що селянам доводилося доїти їх тричі на день.
- Кельтські та середньовічні англійські джерела також згадують такі варіанти, як Заячий місяць, Місяць матерів або Трав'яний місяць.
Якою буде повня у травні 2026 року
Цього року Квітковий Місяць матиме важливу астрономічну особливість – він буде мікромісяцем, пише BBC. Це явище відбувається, коли повня збігається з перебуванням супутника в апогеї – точці орбіти, найбільш віддаленій від Землі. Через це Місяць виглядатиме приблизно на 5 відсотків меншим і на 10 відсотків тьмянішим, ніж зазвичай. Хоча неозброєним оком таку різницю помітити складно, вона стає очевидною на фотознімках.
Відстань від Землі до Місяця в апогеї становить близько 406 000 кілометрів, тоді як під час супермісяця, коли супутник максимально наближений, вона скорочується до 363 000 кілометрів.
У травні на нас чекає подвійна повня
Окрім візуальних параметрів, травень 2026 року відзначиться рідкісним явищем – подвійною повнею, як показує EarthSky. Оскільки місячний цикл триває приблизно 29,5 доби, а перша повня відбудеться на самому початку місяця, 31 травня зійде ще один повний Місяць, який називають Блакитним місяцем. Обидві ці події будуть мікромісяцями.
З астрономічного погляду 1 травня Місяць перебуватиме у сузір'ї Терезів. Спостерігачі зможуть побачити поруч із супутником яскраві зірки. Так, напередодні повні, 30 квітня, Місяць пройде біля Спіки – найяскравішої зорі сузір'я Діви, а вже 4 травня він наблизиться до Антареса, який називають серцем Скорпіона.