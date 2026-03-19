Не важко помітити, що останніми роками інтерес до освоєння Місяця суттєво виріс. NASA планує повернення людей на супутник в рамках циклу місій Artemis, Китай також заявив про власні амбіції, і Європа навряд чи бажає пасти задніх. Саме тому німецькі науковці запропонували цікавий проєкт, про який розповідає Daily Galaxy.

Навіщо нам "трусити" Місяцем?

Науковці постійно шукають нові способи дослідити те, що приховано під поверхнею супутника. Саме над таким рішенням працює німецький стартап IMENSUS. Компанія створює мобільний місяцехід, який генеруватиме штучні сейсмічні коливання для аналізу підповерхневих шарів.

Основою ідеї є добре відомий у геофізиці метод – передача вібрацій у ґрунт та подальше дослідження поведінки сейсмічних хвиль.

Як це працює? Зміни швидкості чи напряму поширення хвиль дозволяють визначити різні типи порід, щільність матеріалів і наявність порожнин. На Землі такі підходи давно використовують для пошуку металів та інших корисних ресурсів.

У випадку з Місяцем подібна технологія може стати ключовою для виявлення водяного льоду або реголіту, які можуть забезпечити тривале перебування людей на супутнику. Однак наразі точне розташування таких ресурсів залишається невідомим, що створює додаткову невизначеність для космічних місій.

Саме цю проблему намагаються вирішити розробники IMENSUS. Вони прагнуть адаптувати традиційні сейсмічні дослідження до умов мобільної платформи.

Як ровер струшуватиме Місяць?

Керівник напряму прототипування Девід Фрей пояснив концепцію через популярну асоціацію: принцип роботи нагадує сцени з "Парку юрського періоду", де кроки динозаврів спричиняли тремтіння землі. За його словами, саме створення таких контрольованих поштовхів і є основою роботи майбутнього ровера.

Система передбачатиме розміщення сенсорів на поверхні Місяця. Вони фіксуватимуть проходження сейсмічних хвиль крізь ґрунт, а зміни їхніх характеристик дозволять виявляти щільні скельні утворення або інші підповерхневі структури.

Прототип марсохода IMENSUS / Фото IMENSUS

Якщо вам цікаво, як саме працює технологія – на спеціальній сторінці IMENSUS є детальне пояснення усіх етапів її роботи.

Такий підхід дасть змогу визначати зони з потенційними ресурсами чи небезпечними перешкодами, пояснив він для BBC Science Focus.

Чи бувають на Місяці "землетруси"?

Так і саме так сталося, що саме на них спиралися науковці під час проведення сейсмічних досліджень супутника. Така активність на Місяці виникає через температурні зміни та тріщини в поверхні. Такі явища слабкі та непередбачувані, що обмежує точність вимірювань.

Новий підхід передбачає створення контрольованих поштовхів на вимогу, що значно покращує умови експериментів і точність отриманих даних.

Що про цю ідею кажуть інші науковці?

Місячний сейсмолог доктор Ніколас Шмерр з Університету Меріленда пояснив, що подібні методи можуть дозволити зазирнути приблизно на один кілометр углиб. Він наголосив, що для довготривалого перебування людей на Місяці необхідно навчитися використовувати наявні там ресурси.

Технології, які допоможуть це зробити, здатні стати основою для створення постійних баз і навіть розвитку космічної економіки.

Окрім пошуку ресурсів, сейсмічний місяцехід може допомогти у виборі місць для посадки та будівництва. Зовні придатна ділянка може приховувати великі камені чи порожнини під поверхнею. Це означає, що заплановані обсяги видобутку реголіту або будівництва можуть виявитися нереалістичними вже після прибуття місії. Враховуючи високу вартість польотів на Місяць, попередня перевірка таких факторів має критичне значення.

Водночас експерти не забувають нагадати про складні умови роботи на супутнику Землі. Екстремальні температури, радіація та агресивний місячний пил можуть серйозно пошкоджувати техніку. Тому будь-яку сейсмічну систему доведеться спеціально адаптувати, щоб вона могла стабільно працювати в такому середовищі.

