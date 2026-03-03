Sphere у Лас-Вегасі зобразила Кривавий Місяць на своїй зовнішній поверхні. Відео з інсталяцією опублікували в офіційному акаунті Sphere в соцмережі X.

Дивіться також Кривавий Місяць зійшов у небі – найкращі фото з усієї мережі

Чому Sphere стала Кривавим Місяцем?

На кадрах видно, як гігантська куля повністю підсвічена у червонуватих відтінках, що імітують вигляд Місяця під час повного місячного затемнення. Об’єкт виглядає як реалістична астрономічна проєкція, яка добре помітна на тлі нічного міста.

Що таке Sphere і що там показують? Sphere – це багатофункціональний розважальний комплекс у Лас-Вегасі з унікальним сферичним екраном, який охоплює як зовнішню, так і внутрішню поверхню будівлі. Зовні розташований один із найбільших LED-дисплеїв у світі, що дозволяє транслювати масштабні візуальні ефекти, анімації та тематичні інсталяції.

Як пише Indiatoday, всередині майданчик використовується для концертів, шоу та мультимедійних подій із використанням панорамного екрана та просторового звуку. Sphere регулярно змінює зовнішній вигляд – на її фасаді з’являються планети, очі, святкові символи та інші тематичні зображення, які швидко стають вірусними в соцмережах.

Чому Місяць називають Кривавим?

Кривавий Місяць – це неофіційна назва повного місячного затемнення, коли супутник Землі набуває червонуватого відтінку. Такий ефект виникає через те, що під час затемнення сонячне світло проходить крізь атмосферу Землі, де короткі хвилі розсіюються, а червоні – досягають поверхні Місяця.

Зараз затемнення перебуває у фазі максимуму. Водночас із території України це астрономічне явище не видно через географічні умови спостереження.

Як побачити Кривавий Місяць в Україні?

Оскільки в Україні повне затемнення не видно, спостерігати його можна лише через прямі трансляції. Стріми традиційно ведуть міжнародні астрономічні платформи та обсерваторії з регіонів, де подія добре спостерігається – зокрема з Північної та Південної Америки.

Трансляції зазвичай доступні на YouTube-каналах астрономічних організацій, а також на спеціалізованих сайтах, що відстежують небесні події. Пошук за запитом "total lunar eclipse live March 3" або "blood moon live stream" дозволяє знайти актуальні відеоефіри з різних часових поясів.

Наприклад, портал The Virtual Telescope проводить стрім з науковцями та астрономами, які коментують все, що відбувається.