Чому Місяць став червоним?

Повне місячне затемнення, яке у наукових та медійних колах часто називають Кривавим Місяцем, відбувається у моменти, коли Сонце, Земля та Місяць вишиковуються в одну пряму лінію. Наша планета, опиняючись безпосередньо між зіркою та своїм супутником, відкидає тінь, яка повністю закриває місячну поверхню від прямих сонячних променів. Проте супутник не зникає з поля зору повністю. Завдяки ефекту розсіювання світла в земній атмосфері, короткохвильові сині промені фільтруються, а довші червоні промені заломлюються та освітлюють поверхню супутника, надаючи йому характерного мідного або цегляного кольору, пише 24 Канал.

Цього разу астрономічне явище збіглося з так званим Черв'ячним Місяцем – традиційною назвою березневого повного Місяця, що символізує пробудження природи та початок весни у північній півкулі, пише Mashable.

Фаза повної темряви, або тотальність, тривала протягом 58 хвилин 19 секунд, а весь процес від першого контакту з тінню до повного виходу з неї зайняв близько 5 годин 39 хвилин.

За всесвітнім координованим часом затемнення розпочалося о 08:44 3 березня 2026 року з ледь помітної напівтіньової фази, а пік яскравого червоного забарвлення припав на 11:33.

В Україні до цього потрібно додати дві години.



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Philip Darilay



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Philip Darilay



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Philip Darilay

Географія спостережень, за даними Star Walk, охопила значну частину земної кулі, хоча погодні умови та розташування відносно горизонту внесли свої корективи:

Найкращі умови для споглядання мали мешканці східної частини Азії, Австралії, Нової Зеландії, островів Тихого океану та західного узбережжя Північної Америки. Наприклад, у штаті Орегон, США, попри прогнозовану хмарність у Портленді, мешканці районів на схід від Каскадних гір мали чудовий шанс побачити подію на власні очі.

Водночас мешканці Європи, зокрема України, а також Африки та більшої частини Близького Сходу залишилися без небесного шоу, оскільки Місяць у цей час перебував під горизонтом.



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Andy Zapata/The Philippine Star



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Elliot Andal/Dennis Datu



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Elliot Andal/Dennis Datu



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Elliot Andal/Dennis Datu

Цікавим доповненням до затемнення стала близькість зірки Регул, найяскравішого об'єкта у сузір'ї Лева. Напередодні затемнення Місяць пройшов на відстані всього 0 градусів 24 мінути від цієї зірки, а безпосередньо під час події Регул залишався на відстані близько 13 градусів від супутника. Це дозволило спостерігачам легше побачити характерний астеризм сузір'я, відомий як Серп Лева, оскільки яскравість самого Місяця значно зменшилася через тінь Землі.



Кривавий Місяць 2026 року / Фото Jhan Paul Gacias