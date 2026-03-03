Почему Луна стала красной?

Полное лунное затмение, которое в научных и медийных кругах часто называют Кровавой Луной, происходит в моменты, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну прямую линию. Наша планета, оказываясь непосредственно между звездой и своим спутником, отбрасывает тень, которая полностью закрывает лунную поверхность от прямых солнечных лучей. Однако спутник не исчезает из поля зрения полностью. Благодаря эффекту рассеивания света в земной атмосфере, коротковолновые синие лучи фильтруются, а длинные красные лучи преломляются и освещают поверхность спутника, придавая ему характерный медный или кирпичный цвет, пишет 24 Канал.

На этот раз астрономическое явление совпало с так называемой Червячной Луной – традиционным названием мартовского полнолуния, символизирующего пробуждение природы и начало весны в северном полушарии, пишет Mashable.

Фаза полной темноты, или тотальность, длилась в течение 58 минут 19 секунд, а весь процесс от первого контакта с тенью до полного выхода из нее занял около 5 часов 39 минут.

По всемирному координированному времени затмение началось в 08:44 3 марта 2026 года с едва заметной полутеневой фазы, а пик яркой красной окраски пришелся на 11:33.

В Украине к этому нужно добавить два часа.



Кровавая Луна 2026 года / Фото Philip Darilay



Кровавая Луна 2026 года / Фото Philip Darilay



Кровавая Луна 2026 года / Фото Philip Darilay

География наблюдений, по данным Star Walk, охватила значительную часть земного шара, хотя погодные условия и расположение относительно горизонта внесли свои коррективы:

Лучшие условия для созерцания имели жители восточной части Азии, Австралии, Новой Зеландии, островов Тихого океана и западного побережья Северной Америки. Например, в штате Орегон, США, несмотря на прогнозируемую облачность в Портленде, жители районов к востоку от Каскадных гор имели отличный шанс увидеть событие собственными глазами.

В то же время жители Европы, в частности Украины, а также Африки и большей части Ближнего Востока остались без небесного шоу, поскольку Луна в это время находилась под горизонтом.



Кровавая Луна 2026 года / Фото Andy Zapata/The Philippine Star



Кровавая Луна 2026 года / Фото Elliot Andal/Dennis Datu



Кровавая Луна 2026 года / Фото Elliot Andal/Dennis Datu



Кровавая Луна 2026 года / Фото Elliot Andal/Dennis Datu

Интересным дополнением к затмению стала близость звезды Регул, самого яркого объекта в созвездии Льва. Накануне затмения Луна прошла на расстоянии всего 0 градусов 24 минуты от этой звезды, а непосредственно во время события Регул оставался на расстоянии около 13 градусов от спутника. Это позволило наблюдателям легче увидеть характерный астеризм созвездия, известный как Серп Льва, поскольку яркость самой Луны значительно уменьшилась из-за тени Земли.



Кровавая Луна 2026 года / Фото Jhan Paul Gacias