Планетарные "объятия" и парад на вечернем небе

Июнь станет месяцем триумфального возвращения Юпитера на ночное небо. Самая большая планета нашей системы, которая некоторое время оставалась в тени, теперь стремительно приближается к яркой Венере. Об этом пишет издание Popular Science.

Уже 9 июня наблюдатели смогут увидеть их максимально близкое соединение над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца. Хотя рядом можно будет разглядеть звезды Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов, сами планеты будут настолько яркими, что их легко увидеть невооруженным глазом.

Однако настоящая кульминация планетарных событий ожидает нас 12 июня. В этот день состоится так называемый мини-парад планет, в котором примут участие Меркурий, Венера и Юпитер. Они выстроятся в одну линию с точки зрения земного наблюдателя вдоль эклиптики – воображаемого пути, которым движутся небесные тела по небосводу. Лучшее время для наблюдений наступает примерно через 30 – 60 минут после местного захода Солнца, пишет Star Walk.

Этот парад планет является одним из самых легких для наблюдения в 2026 году, поскольку все три объекта можно увидеть невооруженным глазом,

– прокомментировали эксперты Star Walk.

Самой сложной задачей будет поиск Меркурия, поскольку он расположен очень близко к горизонту в лучах сумерек. Для успешного наблюдения специалисты советуют найти открытую местность без высоких зданий или деревьев в западном направлении.

Дополнительным бонусом станет 16 – 17 июня, когда к планетарному трио присоединится тонкий серп молодой Луны, создавая идеальную композицию для ночных фотографий.

Солнцестояние: пик лета и наклон земной оси

Технически самый длинный день 2026 года приходится на 21 июня. Именно тогда наступает летнее солнцестояние – момент, когда северное полушарие Земли максимально наклонено к Солнцу. Астрономически это явление обусловлено тем, что ось вращения нашей планеты не перпендикулярна к ее орбите, а имеет наклон примерно 23,44 градуса.

Этот наклон остается постоянным, поэтому во время движения Земли вокруг Солнца угол, под которым лучи падают на поверхность, меняется. Именно это вызывает смену времен года. В этом году летнее солнцестояние официально наступит в 22:22 по североамериканскому восточному времени или 05:22 по киевскому времени. В этот день Солнце поднимается на самую высокую точку над горизонтом в северном полушарии, даря нам самый длинный период светового дня.

Клубничное полнолуние и угрозы из космоса

В конце месяца, 29 июня, на небе взойдет полная Луна, которую традиционно называют Клубничной. Это название происходит от индейских народов Северной Америки, в частности алгонкинов, оджибве, дакота и лакота, которые связывали эту фазу спутника с периодом сбора урожая дикой клубники.

Это прекрасное и довольно поэтическое имя, которое идеально подходит Луне, что взойдет в конце длинных июньских сумерек,

– говорит автор Popular Science Том Хокинг.

Завершает календарный месяц День астероида, который отмечают 30 июня. Эту дату выбрали не случайно – она чтит память о Тунгусском событии 1908 года. Тогда падение космического тела в Сибири вызвало взрыв такой силы, что ударная волна ощущалась даже в Индонезии, а более 2023 квадратных километров леса сравняло с землей.

В 2014 году Организация Объединенных Наций официально объявила 30 июня днем повышения осведомленности о рисках столкновения с астероидами. Интересно, что одним из инициаторов введения этого дня стал Брайан Мэй – легендарный гитарист группы Queen, который также является профессиональным астрофизиком. Даже в те периоды, когда он не играет на гитаре, Мэй активно занимается научной деятельностью и популяризацией космоса.

Хотя за последние сто лет Земля не получала значительных ударов из космоса, ученые напоминают о необходимости постоянного мониторинга околоземных объектов.