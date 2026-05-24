Почему Психею считают самым дорогим объектом в нашем регионе галактики?

Астероид "16 Психея", имеющий диаметр примерно 200 километров, расположен в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, где он соседствует с более чем миллионом других космических тел. В течение многих лет этот объект вызывал оживленные дискуссии в научном сообществе из-за своей уникальной природы. Ранние гипотезы предполагали, что Психея может быть обнаженным ядром разбитой молодой планеты, однако новые данные рисуют гораздо более сложную картину, исследовал 24 Канал.

Для того, чтобы разобраться в тайнах астероида, команда ученых обратилась к массиву радиотелескопов ALMA в Чили, состоящему из 66 антенн. Исследователи сосредоточились на изучении собственного теплового излучения объекта на миллиметровых волнах, отслеживая, как поверхность нагревается солнечным светом и охлаждается после наступления ночи.

В отличие от типичных размытых изображений дальних астероидов, где весь объект выглядит как один пиксель, ученые получили карту температуры с разрешением около 50 пикселей. Каждый такой пиксель охватывает территорию примерно 29 на 29 километров.

Анализ показал, что суточные колебания температуры на Психее являются довольно умеренными – от нескольких до 10 – 20 градусов Кельвина. Это свидетельствует о том, что верхний слой астероида сопротивляется быстрому нагреву и охлаждению, демонстрируя умеренную или высокую тепловую инерцию.

Низкая тепловая инерция обычно связана со слоями пыли, тогда как высокая тепловая инерция может указывать на скалы на поверхности. Однако отличить один тип ландшафта от другого трудно",

– прокомментировал Саверио Камбиони, исследователь из Калифорнийского технологического института.

Вопрос содержания металлов оставался открытым, поэтому команда изучила излучательную способность поверхности и поляризацию теплового света. Результаты показали, что тепловое излучение Психеи составляет лишь 60 процентов от того, что ожидалось бы от стандартной поверхности.

Модели, которые соответствуют этим данным, указывают на то, что металлы составляют не менее 30 процентов поверхности астероида. Интересно, что поляризация сигнала была почти нулевой, что обычно свидетельствует о низком содержании металла. Однако исследователи выяснили, что мелкие металлические зерна, рассеянные в скальной породе, могут рассеивать тепловой свет, маскируя реальное количество металла.

Мы уже много лет знаем, что объекты этого класса на самом деле не являются твердым металлом, но чем они являются и как они образовались – это все еще загадка,

– отметила Кэтрин де Клир.

Так сколько же стоит Психея на самом деле?

На основе полученных данных о составе Психеи ученые смогли провести гипотетическую оценку ее стоимости. Общая масса астероида составляет около 2,4 × 1016 метрических тонн. Если предположить, что металлическая смесь подобна типичным железным метеоритам (91 процент железа, 9 процентов никеля и около 0,6 процента кобальта), цифры становятся ошеломляющими.

Используя рыночные цены – примерно 100 долларов за тонну железа, 15 000 долларов за тонну никеля и 48 000 долларов за тонну кобальта – исследователи подсчитали, что общая стоимость металлов на астероиде достигает примерно 27 квинтиллионов долларов. В частности, железо на Психее оценивают в 1,5 квинтиллиона долларов, никель – в почти 20 квинтиллионов долларов, а кобальт – в 4,8 квинтиллиона долларов.

Для сравнения отметим, что ранее Психею оценивали в 10 квадриллионов долларов, что означает по 100 миллиардов долларов на каждого человека на планете Земля.

Квинтиллион больше квадриллиона. Первый – это единица с 18 нулями, а второй – единица с 15 нулями. То есть квинтиллион в 1000 раз больше квадриллиона. Это означает, что стоимость Психеи оказалась даже выше, чем мы всегда считали.

Но мы бы этих денег все равно не получили

Стоит понимать, что это лишь теоретический расчет. Реальная добыча столкнулась бы с огромными затратами на запуски, обслуживание, зарплаты и прочее. К тому же, появление такого количества металла на рынке мгновенно обвалило бы цены.

Однако Психея остается чрезвычайно важной для науки. Поскольку мы не можем непосредственно исследовать ядро Земли, металлический астероид служит естественной лабораторией для изучения процессов формирования планет.

Человечество уже летит к Психее

Для проверки этих теорий NASA в октябре 2023 года запустило миссию "Psyche". Космический аппарат достигнет объекта в 2029 году и проведет 21 месяц на его орбите. Зонд оснащен мультиспектральной камерой, гамма- и нейтронным спектрометром, магнитометром и радиосистемой для изучения гравитационного поля.

Эти инструменты позволят точно определить возраст астероида, его топографию и химический состав.

Исследование, результаты которого опубликованы в "Planetary Science Journal", закладывает фундамент для интерпретации данных, которые мы получим непосредственно с орбиты Психеи уже через несколько лет.