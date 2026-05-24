Чому Психею вважають найдорожчим об'єктом у нашому регіоні галактики?

Астероїд "16 Психея", що має діаметр приблизно 200 кілометрів, розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, де він сусідить із понад мільйоном інших космічних тіл. Протягом багатьох років цей об'єкт викликав жваві дискусії в науковій спільноті через свою унікальну природу. Ранні гіпотези припускали, що Психея може бути оголеним ядром розбитої молодої планети, проте новіші дані малюють набагато складнішу картину, дослідив 24 Канал.

Для того, щоб розібратися в таємницях астероїда, команда вчених звернулася до масиву радіотелескопів ALMA в Чилі, що складається з 66 антен. Дослідники зосередилися на вивченні власного теплового випромінювання об'єкта на міліметрових хвилях, відстежуючи, як поверхня нагрівається сонячним світлом і охолоджується після настання ночі.

На відміну від типових розмитих зображень дальніх астероїдів, де весь об'єкт виглядає як один піксель, учені отримали карту температури з роздільною здатністю близько 50 пікселів. Кожен такий піксель охоплює територію приблизно 29 на 29 кілометрів.

Аналіз показав, що добові коливання температури на Психеї є досить помірними – від кількох до 10 – 20 градусів Кельвіна. Це свідчить про те, що верхній шар астероїда чинить опір швидкому нагріванню та охолодженню, демонструючи помірну або високу теплову інерцію.

Низька теплова інерція зазвичай пов'язана з шарами пилу, тоді як висока теплова інерція може вказувати на скелі на поверхні. Однак відрізнити один тип ландшафту від іншого важко",

– прокоментував Саверіо Камбіоні, дослідник з Каліфорнійського технологічного інституту.

Питання вмісту металів залишалося відкритим, тому команда вивчила випромінювальну здатність поверхні та поляризацію теплового світла. Результати показали, що теплове випромінювання Психеї становить лише 60 відсотків від того, що очікувалося б від стандартної поверхні.

Моделі, які відповідають цим даним, вказують на те, що метали становлять щонайменше 30 відсотків поверхні астероїда. Цікаво, що поляризація сигналу була майже нульовою, що зазвичай свідчить про низький вміст металу. Проте дослідники з'ясували, що дрібні металеві зерна, розсіяні в скельній породі, можуть розсіювати теплове світло, маскуючи реальну кількість металу.

Ми вже багато років знаємо, що об'єкти цього класу насправді не є твердим металом, але чим вони є і як вони утворилися – це все ще загадка,

– зазначила Кетрін де Клір.

То скільки ж коштує Психея насправді?

На основі отриманих даних про склад Психеї вчені змогли провести гіпотетичну оцінку її вартості. Загальна маса астероїда становить близько 2,4 × 1016 метричних тонн. Якщо припустити, що металева суміш подібна до типових залізних метеоритів (91 відсоток заліза, 9 відсотків нікелю та близько 0,6 відсотка кобальту), цифри стають приголомшливими.

Використовуючи ринкові ціни – приблизно 100 доларів за тонну заліза, 15 000 доларів за тонну нікелю та 48 000 доларів за тонну кобальту – дослідники підрахували, що загальна вартість металів на астероїді сягає приблизно 27 квінтильйонів доларів. Зокрема, залізо на Психеї оцінюють у 1,5 квінтильйона доларів, нікель – у майже 20 квінтильйонів доларів, а кобальт – у 4,8 квінтильйона доларів.

Для порівняння зазначимо, що раніше Психею оцінювали у 10 квадрильйонів доларів, що означає по 100 мільярдів доларів на кожну людину на планеті Земля.

Квінтильйон більший за квадрильйон. Перший – це одиниця з 18 нулями, а другий – одиниця з 15 нулями. Тобто квінтильйон у 1000 разів більший за квадрильйон. Це означає, що вартість Психеї виявилась навіть вищою, ніж ми завжди вважали.

Але ми б цих грошей все одно не отримали

Варто розуміти, що це лише теоретичний розрахунок. Реальний видобуток зіткнувся б із величезними витратами на запуски, обслуговування, зарплати та інше. До того ж, поява такої кількості металу на ринку миттєво обвалила б ціни.

Проте Психея залишається надзвичайно важливою для науки. Оскільки ми не можемо безпосередньо дослідити ядро Землі, металевий астероїд слугує природною лабораторією для вивчення процесів формування планет.

Людство вже летить до Психеї

Для перевірки цих теорій NASA у жовтні 2023 року запустило місію "Psyche". Космічний апарат досягне об'єкта у 2029 році та проведе 21 місяць на його орбіті. Зонд оснащений мультиспектральною камерою, гамма- та нейтронним спектрометром, магнітометром і радіосистемою для вивчення гравітаційного поля.

Ці інструменти дозволять точно визначити вік астероїда, його топографію та хімічний склад.

Дослідження, результати якого опубліковані в "Planetary Science Journal", закладає фундамент для інтерпретації даних, які ми отримаємо безпосередньо з орбіти Психеї вже за кілька років.