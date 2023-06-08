Космічне тіло містить таку велику кількість металів, що її маса становить приголомшливий 1% від сукупної маси всіх інших об'єктів у поясі астероїдів. Це дивовижне відкриття дозволило вченим підрахувати, що вартість Психеї в 90 разів перевершує всю економіку Землі.

Дивіться також Зонд NASA Parker став свідком народження сонячного вітру

Навіщо нам летіти до Психеї?

Якщо ми наважимося уявити сценарій, за яким Психею можна було б розкопати і видобути її корисні копалини, то поточна вартість астероїда становить астрономічну суму в 10 квадрильйонів доларів.

Якщо уявити цю цифру в перспективі, то якби це багатство було рівномірно розподілене між усіма жителями Землі, то кожна людина отримала б приголомшливу суму в 100 мільярдів доларів. Хоча ця можливість залишається спекулятивною, кілька компаній вже звернули увагу на потенціал видобутку астероїдів у нашій Сонячній системі. Отже, місія Psyche має наслідки, які виходять далеко за межі наукових досліджень.

Що відомо про Психею

Астероїд Психея діаметром 222 кілометри належить до спектрального класу M, що означає його переважно металевий склад, зокрема, нікель і залізо. Ця характерна схожість з ядром Землі викликала величезний інтерес серед планетологів, які сподіваються отримати цінну інформацію про формування та еволюцію небесних тіл.

Підготовка до місії

Попри початкові плани запуску зонда Psyche у серпні 2022 року, місія зіткнулася з численними перешкодами, що змусило NASA відкласти її запуск через бюрократичні перепони, кадрові проблеми та перебої, спричинені пандемією COVID-19. Вікно для запуску закрилося у жовтні, а подальше перенесення перенесло місію на 2023 або 2024 рік.



NASA отримало "зелене світло" для місії до Психеї / Фото NASA

Однак, схоже, що основні перешкоди, які стояли на заваді місії, наразі подолані, що відкриває шлях до подорожі Psyche, яка розпочнеться в жовтні. Сама подорож триватиме п'ять років і десять місяців, протягом яких зонд ретельно досліджуватиме склад, щільність, внутрішню структуру та інші важливі характеристики Психеї протягом щонайменше 26 місяців.

Я радий, що незалежна комісія визнала важку роботу Лабораторії реактивного руху над виправленням проблем, висвітлених у початковому звіті. Надалі ми будемо тісно співпрацювати з лабораторією, щоб визначити пріоритети необхідних змін, які забезпечать успіх місії Psyche та інших майбутніх проектів,

– заявив Нікола Фокс, помічник адміністратора Управління наукових місій NASA.

Читайте на сайті Стало відомо, коли NASA доправить на Землю капсулу зі зразком з астероїда Бенну

Хоча перспектива видобутку астероїдів залишається віддаленою, вона все частіше сприймається як потенційно прибуткова і незамінна галузь у майбутньому. Вчені вже активно обмірковують технологічні досягнення і стратегії, необхідні для того, щоб перетворити це бачення на реальну справу. Оскільки людство продовжує розширювати межі досліджень та інновацій, місія Psyche слугує важливою віхою на шляху до розгадки таємниць космосу та розкриття його величезних ресурсів.