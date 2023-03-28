Вченим важливо зробити все правильно, щоб космічні зразки не забруднилися земними мікроорганізмами та речовинами.

Цікаво В астероїді Рюгу знайшли одну з найважливіших складових земного життя

Деталі плану

Зразки будуть скинуті з автоматичної станції NASA OSIRIS-REx 24 вересня 2023 року , що стане завершенням основного етапу місії.

, що стане завершенням основного етапу місії. Капсула увійде в атмосферу о 10:41 ранку за місцевим часом і торкнеться землі 13 хвилин потому.

Злагоджена робота спеціальних груп NASA забезпечить підбір і доставку зразків до місця проміжного зберігання.

Групи NASA почали проходити підготовку та тренування з підбору капсули зі зразками. Процес передбачає цілу низку суворих процедур. Одні забезпечуватимуть охорону місця падіння капсули на полігоні Міністерства оборони США в пустелі Юта (траєкторія спуску вже визначена, але погода може внести свої корективи). Інші фахівці візьмуть зразки повітря та ґрунту в місці приземлення капсули, що допоможе в разі її випадкової або аварійної розгерметизації – фахівці знатимуть, чим космічні зразки можуть бути забруднені.

Після цього капсулу зі зразками буде доправлено до місця тимчасового зберігання з чистою кімнатою і боксом для рукавичок. У капсулі має бути 250 грамів зразків з астероїда плюс/мінус 101 грам. Зразки будуть розділені на частини. Приблизно чверть об'єму через шість місяців після сортування передадуть для досліджень у кілька лабораторій світу, а решту збережуть для вивчення в майбутньому вдосконаленими методами.

Космічна станція OSIRIS-REx продовжить свою роботу після того, як скине капсулу зі зразками астероїда на Землю. Наступною метою для неї обрано астероїд Апофіс, який свого часу називали "вбивцею планет". Зонд NASA зрівняється з астероїдом у 2029 році й проведе поруч із ним 18 місяців. На цьому, мабуть, його місія завершиться. У баках банально не залишиться пального для здійснення маневрів.