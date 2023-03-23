Як повідомили в Університеті Хоккайдо (Японія), у тих самих зразках також було виявлено нікотинову кислоту, також відому як вітамін B3 або Ніацин, яка є важливим фактором метаболізму в живих організмах. Це відкриття доводить, що важливі будівельні блоки життя могли бути доставлені на Землю з метеоритами. Наукова стаття опублікована в Nature Communications.

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Що відомо

Науковці раніше вже знаходили азотисті основи та вітаміни в деяких багатих вуглецем метеоритах, але завжди поставало питання про забруднення внаслідок впливу земного середовища. Оскільки "Хаябуса-2" зібрав два зразки безпосередньо з астероїда Рюгу і доставив їх на Землю в запечатаних герметичних капсулах, забруднення можна виключити.

Ми виявили урацил у зразках у невеликих кількостях, у діапазоні від 6 до 32 частин на мільярд. Вітаміну B3 було більше, у діапазоні від 49 до 99 частин на мільярд. У зразку були й інші біологічні молекули, зокрема низка амінокислот, амінів і карбонових кислот,

– каже керівник дослідження Ясухіро Оба.

Дослідники витягли ці молекули, замочивши частинки Рюґу в гарячій воді, після чого провели аналіз за допомогою рідинної хроматографії в поєднанні з мас-спектрометрією високої роздільної здатності. Це дозволило виявити наявність урацилу та нікотинової кислоти, а також інших азотовмісних органічних сполук.

Цікаво, що концентрація цих речовин в обох зразках була різною. Команда припускає, що така різниця, ймовірно, пов'язана з впливом екстремальних умов космосу. Вони також припустили, що азотовмісні сполуки, принаймні частково, утворилися з простіших молекул, таких як аміак, формальдегід і ціаністий водень. Хоча вони не були виявлені у зразках Рюґу, відомо, що вони присутні в кометному льоді, а Рюґу міг утворитися з комети або іншого материнського тіла, яке перебувало в умовах низьких температур.