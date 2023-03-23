Відкриття було зроблено шляхом вивчення хмари газу й пилу, що оточує молоду зірку. Команда астрономів виявила органічні молекули, такі як вода, метанол, аміак і метановий лід, а також можливі різновиди етанолу і ацетальдегіду, чадний газ та водяну пару.

Не пропустіть У березні жителі Землі побачать парад п'яти планет і Місяця: коли та як дивитися

Чому це відкриття вражає

Ці складні органічні молекули є основними будівельними блоками життя, і їх відкриття може допомогти відповісти на одне з найцікавіших питань у науці – як виникло життя. Відкриття також дає вченим більш детальну картину того, що відбувається у хмарах навколо зір.



Протозоря MIRI 15398-3359 / Фото NASA, ESA, CSA

На зображенні вище видно протозірку, якою її "бачить" космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), (помаранчева область у верхньому лівому куті; це інша протозірка, ніж та, що розглядається в даному дослідженні). JWST використовує інфрачервоні інструменти для вивчення того, як протозорі формують хімічний склад крижаних хмар.

Команда дослідників з Інституту RIKEN проаналізувала дані і дійшла висновку, що на поверхні крижаних гранул утворюються складні органічні молекули. Під час формування зорі ці молекули утворюють хмарні вихори. Подальші спостереження за еволюційним процесом MIRI 15398-3359 дозволять вченим відстежити, як вони мігрують з газових хмар на поверхні планет, що виникають навколо молодої зорі.

Ми починаємо розуміти, як виникає органічна хімія. І ми також поступово розуміємо, що відбувається з планетними системами, подібними до Сонця,

– говорить Ян, член команди дослідників.

Це не перший випадок, коли вчені знаходять сировину для зародження життя в зоряних колисках. Однак детальні дані, отримані з нового телескопа Вебба, дали вченим більш детальне розуміння того, що відбувається у таких хмарах.

Важлива інформація Спокійно видихаємо: науковці перерахували шанси астероїда 2023 DW врізатися в Землю

Оскільки протозірка все ще поглинає матерію навколо себе, хмара газу і пилу навколо неї є хімічно активною. Телескоп Вебба також виявив емісійні лінії струменів, що містять залізо, неон, кремній і газоподібний водень.

Відкриття органічних молекул навколо MIRI 15398-3359 є значним кроком вперед у нашому розумінні того, як зародилося життя, і може мати важливі наслідки для пошуку життя в інших частинах Всесвіту. Це відкриття, безсумнівно, призведе до подальших досліджень на цю тему, і буде цікаво спостерігати за тим, що вчені відкриють у майбутньому.