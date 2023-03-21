Європейське космічне агентство взялося перерахувати ризики і за новими даними шанси зіткнення астероїда із Землею становлять 1 до 1584, а ймовірність зіткнення продовжує знижуватися.

Вам буде цікаво побачити Захопливі відео астероїда, який вдалося виявити за кілька годин до падіння на Землю

Наскільки астероїд небезпечний для планети

Річард Мойссл, голова Координаційного офісу планетарної оборони, пояснив, що якщо астероїд все ж зіткнеться із Землею, наслідки будуть регіональними, а не катастрофічними. Це було б схоже на падіння Тунгуського метеорита, коли на площі понад дві тисячі кілометрів були повалені дерева.

Місцями потенційного падіння астероїда раніше називали США, Австралію або Південно-Східну Азію. Однак, з ймовірністю 70 відсотків, 2023 DW впаде в Тихому океані.



Нові шанси на зіткнення 2023 DW із Землею становлять 1 до 1584 / AFP

У разі реальної небезпеки Мойссл пояснив, що астероїд можна буде збити з орбіти за допомогою космічного апарату, запущеного в його напрямку, на кшталт DART, який успішно влучив в астероїд у вересні 2022 року.

Більше цікавого Космічний телескоп Джеймс Вебб випадково зробив вражаюче відкриття

Попри зниження ризику зіткнення астероїда з Землею, Мойссл закликав землян "розслабитися, але продовжувати дивитися вгору". Поки шанс зіткнення не відповідатиме хоча б 1 до 100, жодна з відповідальних організацій не розглядатиме місію з відхилення астероїда з його орбіти.