Вчені вже обнадійливо попередили, що цей астероїд не знищить усе живе. Люди не зникнуть, як колись динозаври. Водночас якщо астероїд таки впаде у густонаселеному районі земної кулі, він може спричинити серйозні руйнування. Постраждає інфраструктура.

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Водночас завчасно панікувати не варто. Наразі вчені вважають, що така ймовірність становить лише 1 до 625. Залишається сподіватися, що ця "1" не спрацює.

Ширина каменя становить 50 метрів. Водночас припускають, що, увійшовши в атмосферу Землі, астероїд розпадеться на дрібніші частини. Для людей це значно зменшить загрозу.

Коли астероїд може "завітати"

За даними вчених, 2023 DW може долетіти до нас у 2046 році. Моделювання показало, що ймовірне місце падіння астероїда – Тихий океан. Водночас також можлива загроза є для території США та Індонезії.

Нещодавно астероїд вже пролітав

Нещодавно астероїд (199145) 2005 YY128 пролетів біля Землі. Його оцінки варіюються від 580 до 1300 метрів. Знову в епіцентрі уваги людства цей астероїд може опинитися аж 2171 року.