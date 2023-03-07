Так, ямна культура – це археологічна культура епохи пізнього мідного віку – раннього бронзового віку. Вона займала територію від південного Приуралля на сході до Дністра на заході, від Передкавказзя на півдні до середнього Поволжя на півночі.

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Незвичайний спосіб вимірювання часу

Ямна культура була переважно кочовою скотарською, з елементами мотижного землеробства поблизу річок та на деяких городищах. Як з’ясували вчені, представники цієї культури використовували коней не лише для орання полів.

Експерти дослідили 150 скелетів з 39 поховань датованих 4300 роками до нашої ери, і виявили на декількох із них деформації, які характерні для верхової їзди.

Також там були сліди від здавлювання в місцях прикріплення м’язів тазу та стегнової кістки, вм’ятини на головці стегнової кістки, знос хребців і травми, пов’язані з падінням, ударом чи укусом коней.

У такий спосіб, людство освоїло верхову їзду набагато раніше.

Китайські вчені знайшли скам'янілості перших тварин зі скелетом

У Китаї знайдено скам'янілості віком понад 500 мільйонів років зі збереженими м'якими тканинами, кишківником і ротовим апаратом. Унікальна знахідка розповіла, який вигляд мали перші тварини зі скелетом.

Так, нова знахідка скам'янілостей віком 514 мільйонів років – це аж чотири приклади Gangtoucunia aspera з неушкодженими м'якими тканинами, включно з кишківником і ротовим апаратом. Як пояснюють дослідники, у цього виду був рот, довкола якого виростали гладкі нерозгалужені щупальця довжиною близько 5 міліметрів.