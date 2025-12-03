Чому коти обирають різні способи спілкування?

Раніше більшість інформації про те, як коти вітають своїх господарів, базувалась на розповідях власників тварин, а не на науковому аналізі. Команда дослідників з Анкарського університету під керівництвом Ясемін Салгірлі Демірбаш вирішила детально вивчити це питання в домашніх умовах. Для дослідження залучили 31 кота разом з їхніми основними опікунами, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Методика експерименту була простою, але ефективною. Людей попросили закріпити на грудях камеру і знімати перші хвилини після повернення додому, поводячись максимально природно. Науковці проаналізували перші 100 секунд кожного відеозапису, відстежуючи 22 специфічні форми поведінки – від кількості нявкань до потирання головою об ногу та стресових проявів на кшталт позіхання.

Результати виявились несподіваними:

При зустрічі з чоловіками коти значно частіше використовували голосову комунікацію – нявкання, муркотіння тощо.

Ця закономірність зберігалась незалежно від віку, породи, статі тварини чи розміру домогосподарства.

У середньому коти видавали 4,3 нявкання протягом перших 100 секунд зустрічі з чоловіками проти лише 1,8 з жінками.

У чому може бути причина різниці?

Дослідники запропонували переконливе пояснення цього явища. Імовірно, чоловіки менше розмовляють зі своїми котами і загалом приділяють їм менше уваги. Тому тварини адаптують свою комунікаційну стратегію, щоб привернути увагу господарів чоловічої статі. Коти активніше використовують голосові сигнали, щоб викликати реакцію від менш балакучих опікунів.

Науковці також виявили, що вітання кота – це складна форма спілкування. Тварини поєднують дружні соціальні жести, як-от піднятий хвіст, наближення та потирання об людину, з поведінкою для подолання стресу – позіханням, розтягуванням, дряпанням. Це свідчить про те, що привітання включає як бажання налагодити контакт, так і спосіб справитись з напругою, наприклад, полегшенням від повернення опікуна додому.

Варто зазначити, що дослідження проводилось лише в Туреччині, а вибірка була невеликою. Потрібні додаткові наукові роботи в різних країнах і культурах, щоб підтвердити, чи є ці гендерні відмінності у котячій вокалізації справді універсальними.