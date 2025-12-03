Почему коты выбирают разные способы общения?

Ранее большинство информации о том, как коты приветствуют своих хозяев, базировалась на рассказах владельцев животных, а не на научном анализе. Команда исследователей из Анкарского университета под руководством Ясемин Салгирли Демирбаш решила детально изучить этот вопрос в домашних условиях. Для исследования привлекли 31 кота вместе с их основными опекунами, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Методика эксперимента была простой, но эффективной. Людей попросили закрепить на груди камеру и снимать первые минуты после возвращения домой, ведя себя максимально естественно. Ученые проанализировали первые 100 секунд каждой видеозаписи, отслеживая 22 специфические формы поведения – от количества мяуканья до потирания головой о ногу и стрессовых проявлений вроде зевоты.

Результаты оказались неожиданными:

При встрече с мужчинами коты значительно чаще использовали голосовую коммуникацию – мяуканье, мурлыканье и тому подобное.

Эта закономерность сохранялась независимо от возраста, породы, пола животного или размера домохозяйства.

В среднем коты выдавали 4,3 мяуканья в течение первых 100 секунд встречи с мужчинами против лишь 1,8 с женщинами.

В чем может быть причина разницы?

Исследователи предложили убедительное объяснение этого явления. Предположительно, мужчины меньше разговаривают со своими котами и в целом уделяют им меньше внимания. Поэтому животные адаптируют свою коммуникационную стратегию, чтобы привлечь внимание хозяев мужского пола. Коты активнее используют голосовые сигналы, чтобы вызвать реакцию от менее разговорчивых опекунов.

Ученые также обнаружили, что приветствие кота – это сложная форма общения. Животные сочетают дружеские социальные жесты, например поднятый хвост, приближение и потирание о человека, с поведением для преодоления стресса – зеванием, растягиванием, царапаньем. Это свидетельствует, что приветствие включает как желание наладить контакт, так и способ справиться с напряжением, например, облегчением от возвращения опекуна домой.

Стоит отметить, что исследование проводилось только в Турции, а выборка была небольшой. Нужны дополнительные научные работы в разных странах и культурах, чтобы подтвердить, являются ли эти гендерные различия в кошачьей вокализации действительно универсальными.