Почему еноты эволюционируют рядом с людьми?

Животное, которое иногда называют "мусорной пандой" из-за его склонности рыться в отходах, может быть живым доказательством эволюции, происходящей прямо сейчас. Исследователи, которых возглавляла Раффаэла Леш из Университета Арканзаса в Литл-Роке, сосредоточились на вопросе: может ли сам факт жизни вблизи человеческих поселений вызвать эти изменения у дикого вида, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Смотрите также Из-за шторма в Шотландии 75 000 особей фермерского лосося сбежали в дикую природу

Данные, полученные в ходе исследования, которое проанализировало популяции енотов по всей территории США, свидетельствуют, что это возможно. Ключевым двигателем изменений является человеческий мусор. Еноты считают наши отходы легким и доступным источником пищи. Чтобы успешно получать пищу из мусорных баков в городской среде, енотам необходимо быть более спокойными и менее пугливыми по отношению к людям. Это движение к прирученности (или отсутствию агрессии) является процессом чисто естественного отбора, который стимулирует физические изменения со временем.

Городские еноты продемонстрировали заметное уменьшение длины морды по сравнению с сельскими енотами. Ученые обнаружили общее уменьшение длины морды на 3,56% у городских енотов относительно длины черепа. Более короткая длина морды является классической физической чертой, связанной с "синдромом одомашнивания" – комплексом изменений, что также включает изменения формы черепа, меньшие зубы, а также потенциальные изменения цвета шерсти, ушей и хвоста, говорится в исследовании на Frontiers in Zoology.

Эти изменения, как утверждает гипотеза, возникают в результате отбора на прирученность: животные испытывают меньшую потребность охотиться в дикой природе, поэтому их организм перестраивается на новые задачи.

Влияет ли климат?

Исследование подчеркивает, что климат влияет в целом на вид всех енотов, независимо от того, живут ли они в дикой природе, или в городе у людей. В теплых климатических зонах длина морд в целом уменьшается, но жизнь в городе влияет отдельно и еще больше уменьшает морды енотов, по сравнению с дикими в аналогичных климатических условиях.

Что это нам дает и какие дальнейшие шаги?

Раффаэла Леш отмечает, что было бы уместно и забавно, если бы еноты стали нашим следующим одомашненным видом. Это исследование важно тем, что позволяет наблюдать ранние стадии одомашнивания у млекопитающих. Например, мы давно знали, что собаки – это одомашненные потомки волков, но их приручение произошло еще тогда, когда человечество не слишком занималось исследованием природы и другой наукой, поэтому мы не имели возможности наблюдать за этим процессом "в прямом эфире".

По словам исследователей, теперь они планируют расширить проект, чтобы изучить других городских млекопитающих, таких как опоссумы и броненосцы, и выяснить, происходят ли подобные эволюционные тенденции среди них.