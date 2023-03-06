Археологи знайшли монети. Стверджують, що монети навмисно заховали у глечику, а потім у ґрунті.

До теми У сумці перуанця знайшли 600-річну мумію, з якою він роками "спав" та за якою "доглядав"

Що відомо про знахідку

У схованці було 1 тисяча крон та литовських шелягів 17 століття. Загальна вага скарбу становить 3 кілограм.

У глечику було кілька шарів монет у глечику, які з часом спресувалися:

115 з них розкидало внаслідок сільськогосподарської діяльності,

62 сильно окислилися.

Хто заховав монетки

Наразі залишається загадкою, хто заховав скарб. Дослідники стверджують, що це може бути свідчення заворушень, пов'язаних з періодами конфліктів на цій території.

Схожу знахідку виявили у Німеччині. Археолог за допомогою металошукача знайшов 800-річний скарб золотих прикрас та монет. Серед артефактів були особливі речі — візантійські сережки та монета в ісламському стилі.

600-річна мумія

У Перу в сумці чоловіка знайшли 600-річну мумію. Вона походить з давньої цивілізації інків, імовірно, зі східного району Пуно, регіону в перуанських Андах приблизно за 1300 кілометрів на південний схід від Ліми.

Виявилось, він роками "спав" та за якою "доглядав".