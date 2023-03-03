Спочатку поліція затримала Хуліо Сезара Бермехо за розпивання алкоголю в громадському місці з друзями. Але їхню увагу швидко привернула червона сумка-холодильник, схожа на ті, якими користуються служби доставки їжі.

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Мумія в холодильнику

Як повідомляє Agence France-Presse, мумії від 600 до 800 років. Вона походить з давньої цивілізації інків, імовірно, зі східного району Пуно, регіону в перуанських Андах приблизно за 1300 кілометрів на південний схід від Ліми. Тіло було обмотане бинтами в позі ембріона.

Як виявилося, скелет, додатково обернутий легкою тканиною, повинен був "скласти компанію йому та його друзям".

Вдома вона в моїй кімнаті. Вона спить зі мною. Я доглядаю за нею. Вона наче моя дівчина-привид,

– сказав Бермехо агентству AFP.

Сюжет Aljazeera про мумію: відео

За словами затриманого чоловіка, мумія перебувала у власності його родини майже 30 років. Їй навіть дали ім'я – Хуаніта. Він заперечував, що намагався продати її, стверджуючи, що носив тіло з собою лише тому, що "друзі хотіли побачити".

Зараз мумія знаходиться у володінні Міністерства культури. Там її дослідили й повідомили Хуліо шокуючу новину.

Це не Хуаніта, це Хуан,

– сказав представник міністерства в інтерв'ю AFP, пояснивши, що мумія насправді є останками 45-річного чоловіка.



Мумія чоловіка з культури інків / Фото CNN



Мумія чоловіка з культури інків / Фото CNN

Міністерство заявило, що отримало у володіння муміфіковані останки "з метою захисту та збереження цієї спадщини".

Про те, чи чекатиме на чоловіка якесь покарання, нічого не повідомляється.