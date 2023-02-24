Знахідку зробили в Саккарі, у труні однієї з гробниць біля Ступінчастої піраміди Джосера. Про неї оголосили 14 січня, в День єгипетських археологів, а тепер додали 10 зображень артефакту.

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Що відомо

Для стародавніх єгиптян не було чимось незвичайним ховати Книгу Мертвих разом з померлим, але тоді вони не називали її так. Цей термін належить сучасним археологам і позначає він збірку заупокійних текстів – заклинань та молитов. Вони, на думку стародавніх єгиптян, повинні були допомогти померлим у потойбічному світі.

Єдиного стандарту Книги Мертвих не існувало. Її зміст відрізнявся в кожному з відомих випадків. Жоден зі знайдених екземплярів не містить всіх відомих текстів. Кожній людині їх підбирали індивідуально – це могло залежати від соціального статусу померлого чи його імовірних потреб у потойбіччі.

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту опублікувало на своїй сторінці у Facebook фотографії розгорнутого сувою.

Книга Мертвих / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

Папірус був знайдений згорнутим у труні чоловіка, якого звали Яхмос . Історії відомий фараон Яхмос I, який правив у 1550 — 1525 роках до нашої ери, однак в цьому конкретному випадку це інша особа.

. Історії відомий фараон Яхмос I, який правив у 1550 — 1525 роках до нашої ери, однак в цьому конкретному випадку це інша особа. За словами дослідників, ім’я чоловіка згадується на папірусі близько 260 разів.

Він жив близько 300 року до нашої ери , на початку династії Птолемеїв – фараонів, що походили від одного з полководців Олександра Македонського.

, на початку династії Птолемеїв – фараонів, що походили від одного з полководців Олександра Македонського. Гробниця Яхмоса розташована на південь від ступінчастої піраміди, побудованої для Джосера.

За словами дослідників, папірус був написаний чорним і червоним чорнилом, а якість напису вказує на те, що його робив професіонал. Сувій уже відреставрували та переклали на арабську мову. Зараз його демонструють всім охочим у Єгипетському музеї в Каїрі.