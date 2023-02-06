Піраміди фараонів Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафри) і Мікеріна (Менкаура) вважаються найвідомішими в Єгипті. Саме про них і піде мова. Ці піраміди належать до періоду IV династії та мають не ступінчасту, а строго геометричну, пірамідальну форму.

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Як виглядали піраміди

Ці великі споруди простояли тисячі років. Але протягом цього часу вони змінювалися – здебільшого через те, що будівельники використовували затребувані матеріали, які люди потім просто розібрали, а також через мародерство.

Як же виглядали піраміди, коли їх тільки побудували?

Коли давньоєгипетські піраміди були зведені, як у Гізі, так і в інших місцях, вони не виглядали піщано-коричневими, як це часто буває сьогодні. Вони були вкриті шаром блискучої осадової породи.

Всі піраміди були обкладені дрібним білим вапняком,

– розповідає Мохамед Мегахед, доцент Чеського інституту єгиптології при Карловому університеті в Празі.

Вапнякова оболонка надавала пірамідам гладкого, відполірованого шару, який сяяв яскраво-білим кольором під єгипетським сонцем.



Так виглядали піраміди тисячі років тому / Цифрова реконструкція Budget Direct

За даними Національного музею Шотландії, будівельники використали близько 6,1 мільйона тонн вапняку тільки під час будівництва Великої піраміди Гізи (Хеопса). Однак, її облицювальне каміння пізніше було перепрофільоване для інших будівельних робіт за часів подальших правителів. Те саме сталося й з більшістю оболонок інших пірамід.

Є докази того, що камені обшивки почали розбирати за часів правління Тутанхамона (приблизно 1336-1327 роки до нашої ери), і це тривало до 12 століття нашої ери. Деякі камені також міг розхитати землетрус 1303 року нашої ери.



Збережені фрагменти облицювання піраміди та залишки бруківки, що оточувала споруду / Фото Rigelus / Wikimedia

Піраміда фараона Хефрена досі має залишки облицювального каменю навколо її вершини, що створює враження, що друга вершина насаджена поверх першої.

У стародавньому Єгипті ця піраміда також мала червоний гранітний корпус навколо нижніх рівнів.

Третя і найменша з трьох головних пірамід у Гізі, піраміда Мікеріна, також мала червоний гранітний корпус навколо його нижні ланки.

Сьогодні на вершинах пірамід нічого немає, але спочатку там були завершальні камені, вкриті сумішшю золота й срібла. Вони виглядали як мініатюрні (в порівнянні) загострені піраміди на вершинах. Більшість із них було втрачено з часом, але є кілька вцілілих прикладів у музеях. Ці зразки показують, що на пірамідах були висічені релігійні зображення.