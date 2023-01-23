Некрополь Саккара слугував давньоєгипетській столиці Мемфісу й може похвалитися численними пірамідами. Протягом багатьох років археологи розкопали там багато гробниць, артефактів і мумій. У березні 2022 року вони виявили п'ять 4000-річних гробниць, знайшовши 250 розписаних дерев'яних саркофагів з цілими муміями та 150 статуеток різних богів на Цвинтарі стародавніх тварин. Там також була колекція косметики, бронзових посудин і систр (ударний музичний інструмент).
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Що відомо про текст
В одному з виявлених у березні саркофагів знаходився папірусний сувій, який, на думку дослідників, мав розмір близько 9 метрів і містив главу з Книги Мертвих, написану ієрогліфами. Його відправили в лабораторію Єгипетського музею в Каїрі для подальшого вивчення.
Після того, як папірус був повністю відреставрований, його реальний розмір склав 16 метрів. І тепер вчені підтвердили, що сувій дійсно містить заклинання з Книги Мертвих. Вони кажуть, що це перша за століття знахідка повністю збереженого сувою.
За словами Мостафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, папірус буде представлений на відкритті Великого єгипетського музею в Каїрі цього року.
Що таке Книга мертвих насправді
- Книга мертвих насправді не є книгою в прямому сенсі. Не існує єдиного примірника, як це показано в деяких фантастичних фільмах про древній Єгипет.
- Протягом століть існувало багато її версій, що складалися з окремих папірусів чи сувоїв. Усі вони унікальні, з вибором заклинань, часто пристосованих до конкретних потреб померлих королівських осіб і високопоставлених членів єгипетського суспільства.
- Ці "книги" були збірками заупокійних текстів і заклинань, щоб допомогти померлим у їхній подорожі підземним світом (Дуат). Вони не вважалися священними текстами, як Біблія чи Коран.
- Спочатку їх малювали на предметах або писали на стінах поховальних камер. З часом до них додалися ілюстрації, а також заклинання стали писати на внутрішній стороні трун або лляних саванів, у які загортали померлих.
- Зі 192 відомих на сьогодні заклинань жоден рукопис не містить їх усі.
- Найвідомішим прикладом сьогодні є Папірус Ані, знайдений в Луксорі в 1888 році, який зараз зберігається в Британському музеї. Але такі знахідки стають дедалі рідкіснішими.